Accept mussten am Sonntag beim Gig in Toronto ohne Frontmann Mark Tornillo auskommen. Stattdessen sangen hier und da zwei andere.

Accept mussten kürzlich auf ihren Sänger Mark Tornillo verzichten. Der Frontmann hatte stimmliche Probleme. Hätte der 68-Jährige den Gig absolviert, hätte er riskiert, seine Stimme zu verlieren. Um das Konzert nicht einfach gänzlich abzusagen, sind Gitarrist Wolf Hoffmann und Co. ohne ihn am 16. Oktober in Toronto in der kanadischen Provinz Ontario aufgetreten (siehe Videos und Fotos unten). Eine vollwertige Show von Accept war die Chose allerdings. Laut Berichten von Fans hätten die Heavy-Metaller insgesamt neun Songs performt und sich dabei den Gesang geteilt. Mal habe Bassist Martin Motnik, mal Schlagzeuger Christopher Williams gesungen -- jedoch nicht die kompletten Songs,…