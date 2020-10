Hautnah mit Joacim Cans (Hammerfall)

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Das komplette Hautnah mit Joacim Cans von Hammerfall findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2020

Ihr würdet gerne mal wieder ein paar allseits bekannte Metal-Hymnen mitgrölen? Dann ladet doch eure Kuttenkumpels zu euch nach Hause ein und lasst euch von Hammerfall mit ihrer neuesten Veröffentlichung LIVE! AGAINST THE WORLD die hitzige Stimmung der letzten Tournee direkt ins Wohnzimmer liefern. Wer sich darüber hinaus für den Körperschmuck von Sänger Joacim Cans interessiert, muss nicht etwa in den Fernseher hineinkriechen, sondern kann einfach hier weiterlesen…

Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo?

Meine damalige Freundin hatte ein Tattoo und mich bald gefragt, ob ich mir nicht auch eines stechen lassen möchte. Was tut man nicht alles für die Liebe! (lacht)

Gibt es ein Tattoo, das du bereust?

Nein. Jede meiner Tätowierungen repräsentiert eine konkrete Zeit in meinem Leben und erzählt daher eine bestimmte Geschichte. Einen Teil meiner Lebensgeschichte.

Erweiterung der Persönlichkeit

Welche Motive würdest du dir niemals stechen lassen?

Den Namen einer aktuellen Freundin, etwas Obszönes oder Groteskes und Band-Namen. Andere Motive, die nicht dafür in Frage kommen, kämen mir gar nicht erst in den Sinn.

Was reizt dich an Tattoos?

Sie sind eine Möglichkeit, den eigenen Körper persönlicher zu gestalten, und bestimmen die Art und Weise, wie Leute einen sehen, mit. Kleine Äußerungen, wer man ist und wie man von anderen Menschen gesehen werden will. Ich verstehe Tattoos als echte Kunstform, und die Künstler sind manchmal wirklich, wirklich talentiert. Es ist, als besäße man ein einzigartiges Kunstwerk, das andere weder kaufen noch stehlen können, da man selbst als Leinwand fungiert. Ich bin der Meinung, dass Tattoos eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit darstellen.

Eine Auswahl von Joacim Cans' Tattoos sowie die Erklärungen und Hintergründe dazu findet ihr im aktuellen METAL HAMMER.

