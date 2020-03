Heaven Shall Burn: Das ist auf der Exklusiv-CD im Heft drauf

Heaven Shall Burn machen in diesen Tagen mit ihrem ambitionierten Doppelalbum OF TRUTH AND SACRIFICE von sich reden, das Mitte März veröffentlicht wird. Schon mehr als eine Woche früher können sich Fans mit dem nächsten METAL HAMMER neuen und weltexklusiven Stoff von den Thüringern gönnen. Denn unsere am 11. März erscheinende Ausgabe kommt mit der exklusiven HSB-CD MAXIMUM SACRIFICE

„Bei der Arbeit an unseren Songs denken wir oft in sehr viele verschiedene Richtungen“ , erläutern Heaven Shall Burn ihre Beweggründe für MAXIMUM SACRIFICE. „Wir testen zum Beispiel zahlreiche alternative Sounds oder verschiedene Intros. Oft ist es so, dass wir mehrere Versionen eines Stücks vorliegen haben, die der letztendlichen Albumversion im Grunde ebenbürtig sind. Es kann aber eben nur eine Albumversion eines Songs geben, und es ist manchmal verdammt schwer, eine Entscheidung zu treffen. Daher sind wir froh, euch hier ein paar solcher Raritäten zu Gehör bringen zu können und sie nicht im Archiv verstauben zu lassen. Zudem gibt es eine Neuauflage von ‘Ecowar’, da die Thematik dieses Songs aktueller ist denn je! Viel Spaß mit den Songs!“

Konkret sind folgende Tracks auf dem Heaven Shall Burn-Album MAXIMUM SACRIFICE enthalten:

Protector (exklusive alternative Version) Übermacht (exklusive alternative Version; Vorab-Song vom neuen Album; bislang unveröffentlicht) The Sorrows of Victory (exklusive alternative Version; Vorab-Song vom neuen Album; bislang unveröffentlicht) Eisenkopf (exklusiver Song) Ecowar 2020 (exklusiver Song) Weakness Leaving My Heart (exklusiver alternativer Mix) The Worlds In Me (exklusiv – live aus Berlin) Like Gods Among Mortals (exklusiv – live aus Berlin)

Heaven Shall Burn-Gitarrist Maik Weichert ließ es sich darüber hinaus nicht nehmen, die exklusiven Tracks näher zu erläutern:

‘Eisenkopf’ (Schweisser-Cover): „Das war ein Wunsch von Ali [Gitarrist Alexander Dietz – Anm.d.R], eine seiner absoluten Lieblings-Bands! Chris und er haben das Ding angehickt im Studio eingespielt. Ich fand Schweisser immer cool, konnte es mir aber nicht vorstellen. Der Song passte nicht so gut auf die Platte wie das Nuclear Assault-Cover, war aber viel zu gut, um ihn wegzuschmeißen. Ein cooler Farbtupfer – wer weiß, wie viele Leute Schweisser überhaupt noch kennen.“ [EISENKOPF war 1994 immerhin mal Album des Monats im METAL HAMMER – Anm.d.Red.]

‘Ecowar 2020’ (Heaven Shall Burn-Song von 2002): „Leider immer noch relevant – das ist quasi unser ‘Critical Mass’. Ein schon etwas älterer Song von uns, den wir in die neue Zeit transportiert haben.“

‘The Worlds In Me’ & ‘Like Gods Among Mortals’ (beide live in Berlin): „Das sind zwei relativ seltene Livesongs, wir wollten etwas Cooles liefern. Ich war völlig überrascht davon, wie gut wir da drauf waren. Daran ist nichts editiert – man hört hier und da mal einen Wackler oder Rutscher, aber wir waren begeistert von den Aufnahmen aus Alis Archiven.“