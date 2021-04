‘Heavy Metal Hitchhiker’: Neue Metal-Comedy-Serie

In einer Tankstelle am Arsch der Welt arbeitet Metal-Fan Mitch. Eines Tages findet er zufällig eine Gitarre, die seiner absoluten Lieblings-Band Rägr gehört. Kurzerhand beschließt er, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Roadie zu werden. Um die gefundene Axt pünktlich zum Headliner-Konzert von Rägr zu bringen, hat er zehn Stunden Zeit, die 247 Kilometer zum Zielort reisen. Aber pleite und ohne fahrbaren Untersatz ist er dazu gezwungen, zu trampen. Und dies führt zu allerlei merk- wie denkwürdigen Begegnungen.

Die Action-Comedy-Serie ‘Heavy Metal Hitchhiker’ stammt aus der Feder und unter Regie des Kanadiers Marc Ricciardelli (‘Shredders Of Metal’, ‘Protest The Hero: Of Our Own Volition’). In der Hauptrolle ist der Comedian Garrett Jamieson zu sehen, und der Soundtrack kommt von den Bands Protest The Hero, Carcass, Municipal Waste, Earthless, Possessed, Exciter, Ken Mode, Protest The Hero, Cancer Bats, Mount Cyanide, Sarin und Smoulder.

Nicht nur für Metalheads

‘Heavy Metal Hitchhiker’ wird am 20.04.2021 auf dem YouTube-Kanal von BangerTV seine Premiere feiern. Leitender Produzent ist der Filmemacher (und Produzent von Heavy Metal-Dokumentarfilmen) Sam Dunn, Mitbegründer von Banger Films. „Das ist ein neues Kapitel für BangerTV“, erklärt Dunn. „Metalheads werden diese Serie lieben. Vollgepackt mit Gags und Killersongs von einigen fantastischen Bands. Ich bin superstolz auf ‘Heavy Metal Hitchhiker’. Die Serie ist nicht nur für Metalheads. Ich glaube, jeder kann damit seinen Spaß haben.“

Seht hier den Trailer von ‘Heavy Metal Hitchhiker’:

Banger Films wurde 2004 von Dunn und Scott McFadyen ins Leben gerufen und konnte mit der Dokumentation ‘Metal: A Headbanger’s Journey’ (2005) beste Kritiken ernten. Weitere Produktionen waren unter anderem das Grammy-nominierte ‘Rush: Beyond The Lighted Stage’ (2010) und die TV-Serie ‘Metal Evolution’ (2012), die sich in zwölf 45-minütigen Episoden mit der Geschichte des Heavy Metal auseinandersetzt.

Auf dem 2015 eröffneten YouTube-Kanal BangerTV gibt es Originalserien und -Dokumentationen zu sehen. Mit mehr als 310.000 Abonnenten und über 40 Millionen Views hat sich BangerTV zu einem unverzichtbaren Metal-Digitalkanal gemausert.