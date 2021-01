Die Macher des METAL HAMMER PARADISE blicken nach vorne und haben bereits ein amtliches Programm für die Festival-Ausgabe 2021 aus dem Boden gestampft.

Datum Das METAL HAMMER PARADISE findet am 12. und 13. November 2021 statt. Veranstaltungsort Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee. Adresse: Seestraße 1 23758 Oldenburg in Holstein Preise & Tickets Die Veranstaltung ist ausverkauft. Frei werdende Kontingente und Tages-Tickets sind erhältlich unter www.metal-hammer-paradise.de oder telefonisch unter 0180-6502501. Bands Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert. Avatarium Blind Guardian Clawfinger Dirkschneider Endseeker Gold Hällas Johnny Deathshadow Lucifer Primal Fear Ram Saxon Stormwarrior Subway To Sally Thundermother The Vision Bleak Xentrix Running Order Sobald die…