HIMMELFAHRT (Deluxe Edition) + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Am 24. März erscheint das neue Werk HIMMELFAHRT von Subway To Sally. Wir durften vorab im Studio in das Album reinhören und Eindrücke sammeln.

Das komplette Studio-Interview mit Subway To Sally findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Die Hörprobe: HIMMELFAHRT VÖ: 24.3. Was ihr wollt Einstieg mit wuchtigen Schlägen, Mitklatschrhythmen und stimmungsvollen Gitarren. Später vereinen sich E-Geige und Schellen mit einem metallischen Sound. Textlich birgt die Fan-Hymne einige Eigenzitate. Leinen los Stürmisches Stück mit drückenden Riffs und Rhythmen, Headbang-Attitüde wie feierbarem Refrain; mittig mittelalterliche wie Rammstein-artige Klänge. Kernaussage: „Niemals zurück, immer voraus!“ Weit ist das Meer Sanfte Ballade mit zurück­genommener Instrumentierung, dominiert von E-Geige und…