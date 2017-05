Hurricane Festival: Wir verlosen Tickets plus exklusives Firestone-Festival-Paket

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Firestone letzte Tickets für das Hurricane Festival!

Fette Partys unter freiem Himmel, durchtanzte Nächte und neue Freundschaften fürs Leben – poliert eure Gummistiefel, die Festivalsaison 2017 steht in den Startlöchern! In diesem Sommer geht Firestone zum dritten Mal auf Tour, um Musiker und Fans bei mehreren hochkarätigen Festivals in ganz Europa zusammenzubringen.

Im Rahmen der Firestone Music Tour macht die legendäre Reifenmarke wieder bei einem heiß begehrten Musikspektakel in Deutschland halt: beim fast ausverkauften Hurricane Festival, das vom 23. bis 25. Juni 2017 in Scheeßel stattfindet. Das Line-up kann sich auch dieses Jahr sehen lassen: Top-Acts wie Green Day, Linkin Park, Casper, Blink-182 oder Die Antwoord und Electro-Größen wie Alle Farben oder Fritz Kalkbrenner bringen die Musikfans zum Toben.

Als Co-Sponsor heizt die legendäre Reifenmarke Firestone auch neben der Bühne der Menge ein und vermittelt das Freiheitsgefühl der Marke auch fernab der Straße. Am Firestone Stand mitten auf dem Festivalgelände entdeckt ihr neue Musik und chillt zu den coolen Rhythmen von DJ David Jach, der in den Bühnenpausen auflegt. Außerdem warten tolle Preise und der Car-aoke Van auf euch.

Letztes Jahr war das Hurricane Festival bereits im Februar ausverkauft – und auch in diesem Jahr sind die Tickets bei Festivalfans wieder besonders beliebt. Firestone hat jedoch einen richtigen Kracher parat: Mit etwas Glück kannst du noch 1 x 2 Kombitickets für dich und deine Begleitung sowie ein exklusives Festival-Paket ergattern:

1 Zelt und 1 Luftmatratze von Firestone sowie eine Hotelübernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer (Fr.–So.) zu gewinnen. Da Hüte, Sonnenbrillen und Beutelrucksäcke für das besondere Festivalfeeling nicht fehlen dürfen, sind diese als exklusive Festivalgoodies mit im Paket enthalten (die Kosten für die An- und Abreise der Gewinner sind kein Bestandteil des Pakets).

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album von Green Day?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 09.06.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.