Zwischen I Prevail und dem ehemaligen Sänger Brian Burkheiser scheinen sich die Wogen zu glätten: Nachdem der Musiker die Band im Mai 2025 verlassen hatte, entflammte zwischen beiden Parteien ein Rechtsstreit. Burkheiser sei die Veröffentlichung eigener Musik verboten gewesen, hieß es damals. Doch nun meldete sich dieser in den Sozialen Medien zu Wort – und verkündete, dass die juristische Auseinandersetzung zwischen I Prevail und ihm nun offiziell beigelegt sei.

Keinen Streit mehr

„Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich nun offiziell ein unabhängiger Künstler bin und meine eigene Musik unter dem Namen Scatterbrain veröffentlichen werde“, erklärte Burkheiser in einem Statement. „Ich möchte mich herzlich bei Fearless und Concord Records für ihre Professionalität, ihren Respekt und ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken. Nachdem mein Rechtsstreit nun beigelegt ist, bin ich bereit, meine Geschichte zu erzählen. Mein erster eigener Song ‘Phases’ erscheint zusammen mit dem Musikvideo nächsten Freitag.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SCATTERBRAIN 🧠 (@brian.burkheiser)

Burkheiser war seit der Gründung von I Prevail 2013 der Sänger der Band, musste aber aufgrund gesundheitlicher Probleme immer wieder Tourneen abbrechen. In diesen Phasen übernahm Co-Sänger Eric Vanlerberghe zusammen mit Gitarrist Dylan Bowman den Großteil des Gesangs.

Die Band gab schließlich im Mai 2025 bekannt, dass man sich einvernehmlich von Burkheiser trenne. Anderthalb Monate später veröffentlichte Letzterer allerdings mehrere Instagram-Storys, in denen er erklärte, dass die Trennung unverdient geschehen sei. Er ergänzte: „Das heißt aber nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Ich habe versucht, mehr mit ihnen zu kommunizieren, und ich wünschte, sie hätten mehr mit mir gesprochen. Aber wenn es so weit kommen musste, um der Welt diese Lektion zu erteilen, dann ist das für mich in Ordnung, denn ich möchte meine Freundschaften mit ihnen eines Tages wiederaufleben lassen.“

—

