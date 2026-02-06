Toggle menu

Metal Hammer

 Search

I Prevail: Ex-Sänger veröffentlicht neue Musik

Brian Burkheiser mit I Prevail am 28. März 2023 in Nottingham
Brian Burkheiser mit I Prevail am 28. März 2023 in Nottingham
Foto: Getty Images, Luke Brennan. All rights reserved.
von
Der ehemalige Sänger Brian Burkheiser und I Prevail haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Zudem kündigt der Musiker einen neuen Song an.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Zwischen I Prevail und dem ehemaligen Sänger Brian Burkheiser scheinen sich die Wogen zu glätten: Nachdem der Musiker die Band im Mai 2025 verlassen hatte, entflammte zwischen beiden Parteien ein Rechtsstreit. Burkheiser sei die Veröffentlichung eigener Musik verboten gewesen, hieß es damals. Doch nun meldete sich dieser in den Sozialen Medien zu Wort – und verkündete, dass die juristische Auseinandersetzung zwischen I Prevail und ihm nun offiziell beigelegt sei.

Keinen Streit mehr

„Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich nun offiziell ein unabhängiger Künstler bin und meine eigene Musik unter dem Namen Scatterbrain veröffentlichen werde“, erklärte Burkheiser in einem Statement. „Ich möchte mich herzlich bei Fearless und Concord Records für ihre Professionalität, ihren Respekt und ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken. Nachdem mein Rechtsstreit nun beigelegt ist, bin ich bereit, meine Geschichte zu erzählen. Mein erster eigener Song ‘Phases’ erscheint zusammen mit dem Musikvideo nächsten Freitag.“

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von SCATTERBRAIN 🧠 (@brian.burkheiser)

Burkheiser war seit der Gründung von I Prevail 2013 der Sänger der Band, musste aber aufgrund gesundheitlicher Probleme immer wieder Tourneen abbrechen.  In diesen Phasen übernahm Co-Sänger Eric Vanlerberghe zusammen mit Gitarrist Dylan Bowman den Großteil des Gesangs.

I Prevail T-Shirt - Devil - S bis XXL - für Männer - Größe XXL - schwarz - Lizenziertes Merchandise!
I Prevail T-Shirt - Devil - S bis XXL - für Männer - Größe XXL - schwarz - Lizenziertes Merchandise!
von I Prevail
Für € 19,99 bei EMP DE kaufen

Die Band gab schließlich im Mai 2025 bekannt, dass man sich einvernehmlich von Burkheiser trenne. Anderthalb Monate später veröffentlichte Letzterer allerdings mehrere Instagram-Storys, in denen er erklärte, dass die Trennung unverdient geschehen sei. Er ergänzte: „Das heißt aber nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Ich habe versucht, mehr mit ihnen zu kommunizieren, und ich wünschte, sie hätten mehr mit mir gesprochen. Aber wenn es so weit kommen musste, um der Welt diese Lektion zu erteilen, dann ist das für mich in Ordnung, denn ich möchte meine Freundschaften mit ihnen eines Tages wiederaufleben lassen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Brian Burkheiser Dylan Bowman Eric Vanlerberghe I Prevail Phases Scatterbrain Statement
The Exploited: Frontmann bricht während Konzert zusammen
Wattie Buchan The Exploited
The Exploited-Sänger „Wattie“ hat seit Längerem mit Herzproblemen zu kämpfen. Bei einer Show in Wiesbaden ist er nun zusammengebrochen.
Bei dem Konzert von The Exploited am 31. Januar kam es zu einem medizinischen Notfall. Frontmann Walter David „Wattie“ Buchan brach während der Show im Wiesbadener Schlachthof zusammen und musste ärztlich versorgt werden. Die Band cancelte daraufhin die folgenden Konzerte. Für den Musiker war das nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Gesundheitliche Probleme Am 1. Februar veröffentlichten The Exploited über die Sozialen Medien folgende Erklärung: „Da Wattie gestern während des Konzerts in Wiesbaden zusammengebrochen ist, müssen wir die anstehenden Konzerte in Tallinn und Riga absagen. Wir versuchen, so schnell wie möglich neue Termine zu finden. Rostock und Berlin geben wir…
Weiterlesen
Zur Startseite