Der einstige Lostprophets-Sänger Ian Watkins muss um sein Leben fürchten. Wie britische Medien (darunter der Mirror) berichten, wurde der 46-Jährige im Gefängnis mit einem Messer angegriffen. Als verurteilter Sexualstraftäter verbüßt der Waliser eine 29-jährige Haftstrafe im berüchtigten englischen Knast HMP Wakefield. Er befindet sich offenbar in einem kritischen Zustand, nachdem ihn drei Insassen „als Geisel genommen“, niedergestochen und verprügelt hatten.

„Er wurde von Beamten gefunden, nachdem er am Samstagmorgen als Geisel gehalten und misshandelt worden war“, zitiert der Mirror eine Quelle. „Sein Zustand ist lebensbedrohlich und es besteht die Befürchtung, dass er sterben könnte. Wenn er überlebt, wird er großes Glück gehabt haben.“ Ein Sprecher des Gefängnisses gab bezüglich Ian Watkins an: „Die Polizei untersucht einen Vorfall, der sich am Samstag im HMP Wakefield-Gefängnis zugetragen hat. Wir sind nicht dazu in der Lage, weitere Kommentare abzugeben, solange die Polizei Ermittlungen durchführt.“

Im Dezember 2013 wurde Ian Watkins wegen Sexualdelikten an Kindern verhaftet — darunter die versuchte Vergewaltigung eines Babys. Der Musiker bekam 29 Jahre Zuchthaus aufgebrummt sowie weitere sechs Jahren auf Bewährung. Theoretisch könnte er nach zwei Dritteln der Haftstrafe auf Bewährung entlassen werden — sollte er die Messerattacke überleben. Watkins gestand damals die versuchte Vergewaltigung und den sexuellen Übergriff auf ein Kind unter 13 Jahren ein. Der Vergewaltigung bekannte er sich jedoch nicht schuldig.

