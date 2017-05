Im Pyrogewitter bei: KISS + RavenEye in Dortmund am 12.05.2017

Kiss ist, wenn Papi stolz seine Kleinen mit aufs Konzert zerrt, wenn gestandene Szenegrößen wie Axel Rudi Pell dem Spektakel brav auf der Tribüne beiwohnen, und wenn einem die Ohren auch noch Tage nach dem Kanonenschlagfeuerwerk nicht ganz verziehen haben. Kurzum: Kiss sind nach der letztjährigen Tourneeabsage endlich wieder auf deutschen Bühnen unterwegs und fahren gewohnt schweres Hit-und Pyro-Geschütz auf.

Im Pyrogewitter bei: KISS + RavenEye in Dortmund am 12.05.2017

1 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

2 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

3 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

4 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

5 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

6 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

7 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

8 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

9 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

10 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

11 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

12 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

13 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

14 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

15 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

16 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

17 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

18 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

19 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

20 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

21 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

22 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

23 von 45 Kiss, Dortmund, Westfalenhalle, 12.05.2017 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

24 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

25 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

26 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

27 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

28 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

29 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

30 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

31 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

32 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

33 von 45 RavenEye, Schleyerhalle Stuttgart, 13.05.2017 Foto: Adrian Sailer. All rights reserved.

34 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

35 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

36 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

37 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

38 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

39 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

40 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

41 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

42 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

43 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

44 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

45 von 45 Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved. Previous Image Next Image

Wo sich bei Betreten der altehrwürdigen Dortmunder Westfalenhalle gerade noch die UK-Rocker RavenEye unter beachtlichem Applaus vom Publikum verabschieden, prangt wenig später schon der monströse schwarze Kiss-Vorhang, bereit, das Bühnenbild nach Led Zeps ‘Rock And Roll’ unter tosendem Beifall preiszugeben. „You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world“ – schon das Intro kommt einem Ritual gleich, das jedem Anhänger in Fleisch und Blut übergegangen ist und die Menge immer wieder in kollektive Ekstase versetzt. Und mit dem effektvoll inszenierten Auftakt, bestehend aus ‘Deuce’, ‘Shout It Out Loud’ und ‘Lick It Up’, stellen die Herren Stanley und Co. – auch dank des druckvollen Sounds – gleich zu Beginn klar, dass der kultige Ausruf nach mehr als vier Dekaden immer noch seine Berechtigung hat.

Tradition statt Überraschung

Wirkliche Überraschungsmomente sucht man während des knapp zweistündigen Auftritts dagegen vergebens. Lediglich der selten gespielte DESTROYER-Track ‘Flaming Youth’ fällt etwas aus dem Rahmen, ansonsten schöpft der Vierer neben den beiden jüngeren, aber nicht minder gut funktionierenden ‘Psycho Circus’ und ‘Say Yeah’ aus seinem traditionellen Best Of-Aufgebot der Siebziger- und Achtziger Jahre. Letztlich sind es aber vor allem die altbekannten und nicht wegzudenkenden Show-Elemente, die eine Kiss-Show erst zu einer richtigen Kiss-Show und damit einem bombastischen Spektakel avancieren lassen: Space A… äääh Tommy lässt nach ‘Shock Me’ und obligatorischer Soloeinlage Funken aus seiner Gitarre sprühen, Starchild Stanley manövriert sich während ‘Psycho Circus’ (nein, dieses Mal nicht zu ‘Love Gun’, das schmerzlich vermisst wird) aufs Podest inmitten des Publikums, und Simmons spuckt Feuer (‘Firehouse’) und Blut, bevor er zu seinem Signature Song ‘God Of Thunder’ eine Etage höher fliegt und über dem Publikum thront.

Der Zorn des Dämons

Apropos spucken: Ein Kuriosum gibt es dann doch noch zu vermelden, als der am unteren Bühnenrand installierte Tontechniker den Zorn des Donnergotts direkt im Anschluss selbiger Darbietung auf sich zieht. Sichtlich erbost schüttet „The Demon“ einen Becher Wasser über sein Opfer, schleudert ihm ein paar vernichtende Worte entgegen und spuckt zum Abschluss sogar noch in dessen Richtung. Tonprobleme? Arbeitsverweigerung? Der genaue Auslöser bleibt jedenfalls im Dunkeln.

Effektspektakel

Trotz des kleinen Ausrasters präsentieren sich Kiss auch im hohen Alter immer noch recht agil auf der Bühne, einzig Stanleys Stimme hat hörbar mit den Zeichen der Zeit zu kämpfen. Es krächzt mitunter doch sehr aus den Boxen, allerdings wissen sich die Kollegen bekanntermaßen zu helfen und übernehmen mittlerweile bei gut der Hälfte des Sets den Gesang. Der flächendeckende Feuerwerkeinsatz kaschiert noch zusätzlich. Erst recht beim formidablen Konfettiabsch(l)uss ‘Rock and Roll All Nite’ mit seinen unzähligen Sprüh- und Flammenfontänen, Kanonenschlägen, den hydraulisch über dem Publikum schwebenden Musikern, und und und… In Sachen Pyro- und Effekt-Wahnsinn ziehen KISS nach wie vor alle Register. So verkommen die Pflichtzugaben ‘I Was Made For Lovin’ You’ und ‘Detroit Rock City’ nach einem kleinen Geburtstagsständchen für Schlagzeuger Eric Singer fast schon zur reinen Formsache. Alles beim Alten, also. KISS können noch!

Die Tracklist von Kiss am 12.05.2017 in der Dortmunder Westfalenhalle: