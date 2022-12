In Flames: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 02/2023

Auf FOREGONE umarmen In Flames ihr Melodic Death Metal-Vermächtnis und schreiten mit großen Schritten in die metallene Zukunft. Noch bevor das kommende Studioalbum erscheint, feiert METAL HAMMER die Band mit einer großen Titelgeschichte und einer exklusiven CD-Beilage: Vier taufrische Songs und vier In Flames-Klassiker als brandneue Live-Aufnahmen von der aktuellen Tournee erwarten euch auf HELL IS OVERCROWDED AND HEAVEN’S FULL OF SINNERS. Dieses einmalige In Flames-Album gibt es nur zusammen mit dem nächsten METAL HAMMER 02/2023.

Für Abonnenten kostenlos, für alle anderen ab 11.01.2023 am Kiosk – und als auf 666 Stück limitiertes Jewelcase nur in unserem Shop. Jetzt zugreifen, nur solange der Vorrat reicht!

Die Tracklist von HELL IS OVERCROWDED AND HEAVEN’S FULL OF SINNERS:

Behind Space (Live 2022)* Scorn (Live 2022)* Only For The Weak (Live 2022)* Take This Life (Live 2022)* State Of Slow Decay** The Great Deceiver** Foregone Pt. 1** Forgone Pt. 2**

* unveröffentlicht und physisch exklusiv hier

** vorab vom kommenden In Flames-Album – hier zuerst auf CD

Versand ab 11.01.2023

—

