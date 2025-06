Seit der Veröffentlichung von GODMODE im Oktober 2023 hatten In This Moment einen derart vollen Terminkalender, dass sie sich Ende letzten Jahres eine Auszeit genommen haben. Doch die Fomation um Frontfrau Maria Brink war keineswegs untätig. Bereits in der Bekanntmachung vom Dezember 2024 betonte die Band, sich vorerst zurückzuziehen, „um eine Pause einzulegen und das nächste Kapitel der Musik zu schreiben.“ Das ist offenbar auch geschehen.

Sängerin Maria Brink und Gitarrist Chris Howorth waren kürzlich zu Gast im The Mistress Carrie Podcast, wo sie über den Fortschritt des neuen Albums sprachen. „Es ist fast fertig“, gibt Brink an, und erklärt: „Wir haben wahrscheinlich nur noch zwei Songs übrig. Wir dachten, wir wären fertig, aber dann mussten wir einen Schritt zurücktreten und zurückblicken, und es fühlt sich einfach so an, als bräuchte es noch ein bisschen mehr.“ Dann fügt sie hinzu: „Wir werden trotzdem bald einen neuen Song veröffentlichen.“

Stück für Stück

In This Moment wollen unbedingt neue Musik herausbringen, wie die Sängerin weiterhin angibt, und verrät sogleich ein interessantes Detail. „Wir werden sehr bald einen neuen Song mit einem Gastsänger veröffentlichen, den wir noch nicht bekanntgeben können. Aber es ist jemand, den ich liebe und der mich in letzter Zeit inspiriert hat. Wir freuen uns also darauf, dass ihr bald etwas davon hören werdet.“ Mit dem Album selbst wolle die Band es jedoch nicht überstürzen. „Wir werden einfach Songs veröffentlichen, bis das Album fertig ist, denn wir wollen, dass es wirklich etwas ist, auf das wir stolz sind.“

Chris Howorth fügt hinzu: „Wir sind aufgeregt, denn wir sind jetzt bei Better Noise.“ Das Label übernehme die „gesamte Planung und die Umsetzung.“ Außerdem erklärt der Gitarrist, dass es für In This Moment „etwas Neues ist, einfach so eigenständige Songs zu veröffentlichen.“ Jedoch fühle sich die Band mit der ersten Single-Auskopplung „wirklich gut und stark.“ Laut Maria Brink sei die Nummer „richtig heavy.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.