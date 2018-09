Internal Bleeding: Straße nach verstorbenem Schlagzeuger benannt

Nachdem vor einigen Monaten ein Besucher bei einem Ghost-Konzert verstarb und die Show daraufhin frühzeitig beendete wurde, kehrt die Band an den Ort des Geschehens zurück, um ihren verstorbenen Fan zu Ehren.

Ghost zeigen, wie viel ihnen an ihren Fans liegt: als die Band am 31. Mai ein Konzert im Riverside Theatre in Milwaukee spielte, brach ein 52-jähriger Besucher namens Jeff Fortune im Publikum zusammen und verstarb später im Krankenhaus. Die Band beendete ihren Gig nach dem Vorfall frühzeitig und wird nun im Oktober an den Ort des Geschehens zurückkehren, um ihren Fan zu Ehren. Mit einem speziellen Tour-Plakat und Shirt wollen Ghost laut Metal Injection Einnahmen sammeln und an die Familie des Verstorbenen übergeben. Der Gig wird nur der einstündige zweite Akt der Originalshow sein und für alle Ticketinhabern der damaligen Show frei…