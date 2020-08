Iranischer Metal-Band Arsames drohen 15 Jahre Gefängnis

Im Iran ist erneut eine Metal-Band ins Visier der religiös motivierten Regierung geraten. Wie Metal Injection berichtet, wurden die Mitglieder der Death-Metaller von Arsames im Juli verhaftet. Der Vorwurf: Die Musiker spielten in einer satanistischen Metal-Band und seien gegen die islamische Regierung. Der Gruppe drohen nun 15 Jahre Knast.

Gefährliches Terrain

Arsames sind wahrlich nicht der erste Fall dieser Art: 2016 hat die Iranische Revolutionsgarde die Band Confess festgenommen. Die Formation hält sich derzeit in Norwegen auf, wo sie Asyl erhielt. Ein Tribunal verurteilte Confess letztes Jahr zu 14 Jahren Haft; Frontmann Nikan Siyanor Khosravi erwarten bei einer Rückkehr in die iranische Heimat obendrein 74 Peitschenhiebe. Arsames haben nach ihrer Verhaftung eine Kaution hinterlegt und durften das Gefängnis (vorerst) wieder verlassen. Während sie auf den Beginn ihres Prozesses warten, wollen sie möglichst keinen weiteren Ärger auf sich ziehen.

Das Quintett hat sich 2002 gegründet und seitdem auf zahlreichen Festivals in der Region gespielt. Unter anderem sind Arsames bereits in der Türbei, Dubai und Armenien aufgetreten. Selbst bezeichnet sich die Gruppe als Vorreiter der „New Wave of Persian Death Metal“. Heavy Metal wird von der iranischen Regierung grundsätzlich als satanistische Musik eingestuft und darf daher in dem Land nicht gespielt werden. Musiker, die trotzdem ihrer metallischen Leidenschaft nachgehen, riskieren folglich immer, verfolgt zu werden.

Wer die Band unterstützen will, kann ihr auf Facebook, Instagram und Youtube folgen. Eine Crowdfunding-Kampagne für Arsames gibt es derzeit noch nicht. Allerdings kann man auf der Bandcamp-Seite von Arsames Shirts, Gitarren-Picks und Buttons erstehen.