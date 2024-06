Iron Maiden erhalten Gold für SENJUTSU

Iron Maiden durften jüngst einen schönen Erfolg feiern. So hat Warner Music, die Plattenfirma der Heavy Metal-Legenden, den letzten Deutschlandaufenthalt von Bruce Dickinson und Co. dafür genutzt, ihnen eine Goldene Schallplatte für ihr aktuelles Album SENJUTSU zu überreichen. Das 17. Studiowerk der Gruppe erschien im September 2021 und stieg direkt auf Platz eins der Album-Charts ein.

Dauerstreber

Dort hielt sich die Scheibe dann zunächst vier Wochen in Folge in den Top 5 und letztlich insgesamt 29 Wochen in den Charts überhaupt. Für Iron Maiden stellt der Award hierzulande schon die sechste Gold-Auszeichnung für ein Album in Folge dar. Dem Release von SENJUTSU schloss sich direkt nach der „Legacy Of The Beast Tour“ (2018 bis 2022) die jüngste Konzertreise („The Future Past Tour“ ab 2023) an. Für beide Tourneen setzte Tourveranstalter Wizard Promotion allein in Deutschland rund 250.000 Eintrittskarten ab.

Bei der Übergabe des Gold-Awards an Iron Maiden waren folgende Personen anwesend: Rod Smallwood (Manager), John Jackson (K2 Agency), Sonja Schlicht (Head of Promotion, CMM-Marketing), Lukas Kranz (Head of Social Media, CMM Marketing), Wolfgang Rott (CEO, CMM Marketing), Steve Harris (Bassist), Nicko McBrain (Drummer), Elisa Mentel (Event Manager, Warner Music Central Europe), Max Teiwes (Head of Catalogue Marketing & Audience Development, Warner Music Central Europe), Jonas Rolef (Marketing Manager Catalogue, Warner Music Central Europe), Anke Schneider (Head of Marketing UK Repertoire, Warner Music Central Europe), Adrian Smith (Gitarrist).

