Iron Maiden live in Stuttgart: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Am Samstag (26.07.2025) werden Iron Maiden ihr nächstes Konzert der „Run For Your Lives World Tour 2025“ auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart spielen.

Einlass ist voraussichtlich um 16 Uhr.

Beginn Avatar: ca. 18:55 Uhr

Beginn Iron Maiden: ca. 20:15 Uhr

Ende Iron Maiden: ca. 22:15

Adresse: Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart



Tickets

Die Tickets sind ausverkauft.

Anfahrt

Mit dem Auto/Bus

Der Cannstatter Wasen ist mit dem PKW, dem Reisebus, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß gut zu erreichen. Bus- und Bahnhaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Gelände.

Zusätzlich stehen den Besuchern ein Zweiradparkplatz, bewachte PKW- und Busparkplätze sowie ein Behindertenparkplatz direkt am Geländeeingang zur Verfügung.

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens sowie der generellen Verkehrssituation im Stadtgebiet Stuttgarts empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wegen der erwarteten Besucherzahlen wird die Stadtbahnlinie U11 verstärkt eingesetzt. Die Fahrten starten ab etwa 15:30 Uhr vom Hauptbahnhof Stuttgart in Richtung Neckarpark (Stadion).

Fahrplan der U11 am 26. Juli:

15:30 Uhr – 18:05 Uhr: alle 7,5 Minuten

alle 7,5 Minuten 18:05 Uhr – 19:07 Uhr: alle 5 Minuten

alle 5 Minuten 19:07 Uhr – 20:15 Uhr: alle 7,5 Minuten

alle 7,5 Minuten danach: alle 10 Minuten

alle 10 Minuten letzte Fahrt ab Hauptbahnhof: ca. 21:05 Uhr

ca. 21:05 Uhr Rückfahrt: Nach Konzertende stehen U11-Bahnen für die Heimfahrt bereit

Warnung zur Anreise: Einschränkungen bei der Bahn

Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass es am Konzerttag zu Verkehrsbehinderungen kommt:

Erhöhtes Veranstaltungsaufkommen in Stuttgart

Einschränkungen im Zugverkehr bei der Deutschen Bahn

Besucher sollten deshalb deutlich mehr Zeit für die Anfahrt einplanen. Alternativen wie frühere Stadtbahnverbindungen oder Fahrgemeinschaften können helfen, Stress zu vermeiden.

Warm-up und Aftershow: Eddie’s Dive Bar im LKA/Longhorn

Passend zum Zeitplan des Konzerttags gibt es für Fans bereits ab 12 Uhr ein besonderes Warm-up: Im LKA/Longhorn öffnet „Eddie’s Official Dive Bar“, die offizielle Pop-up-Kneipe der Tour. In Kooperation mit lokalen Veranstaltern bietet Iron Maidens Management dort neben Speisen und Getränken auch Metal, Entertainment und exklusives Merchandise. Wer nach dem Konzert auf dem Wasen noch weiterfeiern will, ist ebenfalls richtig: Die Aftershowparty im LKA läuft bis 5 Uhr morgens.

Wetter

Leider müsst ihr ein bisschen Regenschutz mitnehmen, da in Stuttgart am Samstag voraussichtlich durchgehend in Form von leichten Schauern Wasser vom Himmel fällt. Dafür ist es angenehm warm bei um die 20°, gegen Konzertende noch 18°.

Infos zum Pollenflug findet ihr hier.

Setlist Iron Maiden

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Zugabe:

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years

