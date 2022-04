Iron Maiden staffierten Wand mit Bierfässern aus

THE NUMBER OF THE BEAST ist ein Klassiker des Heavy Metal. Das Studioalbum aus dem Jahre 1982 enthält unter anderem die Übersongs ‘Run To The Hills’, ‘Hallowed Be Thy Name’ sowie den Titeltrack und macht eine Menge Spaß. Selbigen hatten Iron Maiden auch bei den Aufnahmen, wie Sänger Bruce Dickinson nun in einem Interview bestätigt (siehe unten).

Unstillbarer Durst

„Ich habe meinen Gesang hauptsächlich in einer heruntergekommenen Küche aufgenommen“, erinnert sich der Iron Maiden-Frontmann. „Da war alles rausgerissen. Es war nichts drin außer nassem Putz an den Wänden und ich. Zu sagen, dort drin hätte es ein natürliches Echo gegeben, wäre eine Untertreibung. Da war also ich drin. Es war eine großartige Erfahrung. Und während dem ganzen Ding herrschte irgendwie eine Party-Stimmung. Tatsächlich haben wir eine Wand aus Bierfässern gemacht. Die gesamte Wand des Kontrollraums war tatsächlich eine Pyramide aus Bierfässern, die wir während der Geschehnisse getrunken hatten.“

Doch damit nicht genug, die Stimme von Iron Maiden fährt dort: „Wir waren immer so bis 4 oder 5 Uhr am Morgen auf. Denn nachdem wir mit dem Aufnehmen fertig waren, hörten wir uns stets an, was wir bis dahin aufgenommen hatten. Im Grunde bis der Produzent sagte: ‚Okay. Ihr müsst jetzt ins Bett gehen, denn morgen müsst ihr wieder zurückkommen und das alles noch einmal machen.‘ Wir hatten wirklich eine tolle Atmosphäre. Und wir haben gedacht: ‚Das fühlt sich besonders an.‘ Und das war es auch.“

