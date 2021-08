Iron Maiden veröffentlichen neuen Song ‘Stratego’

‘Stratego’ nennt sich die zweite Single-Veröffentlichung zum neuesten Werk der Heavy Metal-Meister Iron Maiden. Der Song kann ab sofort gestreamt werden. Gitarrist Janick Gers und Bassist und Gründungsmitglied Steve Harris schrieben ‘Stratego’ gemeinsam für SENJUTSU. Dabei handelt es sich um das 17. Studioalbum von Iron Maiden, das am 03. September 2021 erscheinen wird. Nach sechsjähriger Pause schlossen sich die Briten erneut mit Produzent Kevin Shirley zusammen und kreierten das zehn Titel umfassende Werk gemeinsam in Paris. Harris wirkte zudem als Co-Produzent mit.

Dem Album ging letzten Monat ein hochgelobtes Animationsvideo für die erste Single ‘The Writing On The Wall’ voraus, das von Blinkink nach einem Konzept von Sänger Bruce Dickinson und zwei ehemaligen Pixar-Führungskräften produziert wurde. Es folgte eine einmonatige Teaser-Kampagne und eine weltweite „Schatzsuche“ nach Hinweisen auf den Titel und das Konzept des Songs.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER Septemberausgabe 2021: Iron Maiden, Volbeat, Dio, Slipknot u.v.a. Hard Rock , Heavy Metal, Modern Metal , Progressive Metal, Rock, Thrash Metal Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson im Titel-Interview über SENJUTSU. Dazu die Volbeat-Wertschau, ein Interview mit Dio-Witwe Wendy und vieles mehr. Zur Produktion sagt Harris: „Wir haben uns wieder für die Aufnahmen im Guillaume Tell Studio in Frankreich entschieden, weil dort eine so entspannte Atmosphäre herrscht. Das Setup dort ist perfekt für unsere Bedürfnisse. Das Gebäude war früher ein Kino und hat eine wirklich hohe Decke, sodass es einen großartigen akustischen Sound gibt. Wir haben dieses Album auf die gleiche Art und Weise aufgenommen wie THE BOOK OF SOULS, das heißt, wir haben einen Song geschrieben, ihn geprobt und ihn dann sofort aufgenommen, als er noch ganz frisch in unseren Köpfen war. Es gibt einige sehr komplexe Songs auf diesem Album, die viel harte Arbeit erforderten, um sie genau so klingen zu lassen, wie wir sie haben wollten, also war der Prozess manchmal sehr herausfordernd. Aber Kevin ist großartig darin, die Essenz der Band einzufangen, und ich denke, die Mühe hat sich gelohnt! Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis und kann es kaum erwarten, dass die Fans es hören.“

Die Tracklist von SENJUTSU