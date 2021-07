Iron Maiden veröffentlichen ‘The Writing On The Wall’

Das Artwork zur neuen Iron Maiden-Single ‘The Writing On The Wall’

Endlich ist es so weit: Nachdem Iron Maiden seit Anfang der Woche etwas Großes angekündigt hatten, haben die britischen Heavy Metal-Legenden nun am gestrigen frühen Abend einen neuen Track veröffentlicht. ‘The Writing On The Wall’ stellt den ersten frischen Song der Band seit sechs Jahren dar. Das zugehörige, aufwändig inszenierte Animationsvideo könnt ihr euch unten reinziehen.

Mini-Epos

Regisseur Nicos Livesey kommentiert: „Wir fanden sehr schnell die Expertise, die wir wollten, und die Leute haben sich nur so auf mich gestürzt, um an einem Maiden-Video zu arbeiten. Wir hatten mehr als 60 Leute in 13 Ländern von Brasilien bis Frankreich, Rumänien bis in die USA, die etwas zum Clip beigetragen haben. Und ich würde sagen, ihre Liebe, ihre Passion und ihr Grundverständnis der Band zeigen sich klar in jedem Frame. Für die Produzenten und mich waren sie ein Traum-Team in der Handhabe.“

Ich wusste, dass das funktionieren würde, sobald Mark mein Konzept mit seinen unglaublichen Storyboards zum Leben erweckte. So dachte ich mir, wir können zusammen etwas ganz Besonderes erschaffen. Ich denke, das ist uns gelungen, und hoffe, dass unsere Fans dem zustimmen. Im Grunde wurde es ja eigentlich von Maiden-Fans gemacht!“

