Iron Maiden kündigen „Belshazzar’s Feast“ an

Iron Maiden hecken irgendetwas aus. So viel ist klar, so viel geht aus einem 34 Sekunden langen Video hervor, das die Briten kürzlich in den Sozialen Medien geteilt haben (siehe unten). Darin grüßt Sänger Bruce Dickinson vom Balkon eines echt schicken Theaters und lädt die Fans der Eisernen Jungfrauen zu „Belshazzar’s Feast“ ein. Obendrein trägt er ein Shirt mit „Belshazzar’s Feast“-Schriftzug. Stichtag dafür ist 15. Juli — sprich: der kommende Donnerstag.

Was brüten Maiden aus?

Im genauen Wortlaut klingt die Botschaft von Iron Maiden wie folgt: „15. Juli. Ob es regnet oder schneit. Himmel oder Hölle. Mensch oder Tier. Ihr seid eingeladen zu Belshazzar’s Feast. Aber eure Mama darf nicht kommen.“ So viel, so spannend. Aber nun stellt sich natürlich die Frage, was Dickinson und Co. im Schilde führen. Irgendeine Bekanntmachung wird das Sextett in drei Tagen raushauen. Das regt logischerweise Spekulationen im Fan-Lager an. Eine sich aufdrängende Interpretation ist die, ob Maiden womöglich ihr neues, nunmehr 17. Studioalbum ankündigen wollen. Wir werden uns wohl ein klein wenig gedulden müssen, bis wir mehr wissen.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Bruce Dickinson im „Belshazzar’s Feast“-Shirt zeigt. Vergangenen Monat gab er ein Fernseh-Interview beim TV-Sender „Sky News“ und hatte dabei bereits besagtes Shirt an. Während des Gesprächs sollte er Auskunft über die zukünftigen Pläne von Iron Maiden geben, blieb dabei aber geheimnisvoll: „Ich kann euch nicht sagen, was es ist, aber es liegt direkt vor euch.“ Das Gastmahl des Belsazar — wie „Belshazzar’s Feast“ im Deutschen heißt — ist eine biblische Geschichte um den babylonischen Regenten Belsazar. Dieser feierte ein rauschendes Fest, wobei er Gefäße auffahren ließ, die sein Vater aus dem Tempel von Jerusalem geraubt hatte. Da erschien Belsazar eine geheimnisvolle Schrift an der Wand, die ihm seinen nahen Tod und den Untergang seines Reichs prophezeit. So wird spekuliert, ob die neue Maiden-Platte WRITING ON THE WALL heißt.

