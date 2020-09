It’s a long way to the top: Hier jobbten Bon Scott & Co. vor ihrem Durchbruch

Erfolgreiche Karrieren fallen nicht einfach so vom Himmel. Hinter den meisten stecken literweise Schweiß, viel Vorstellungskraft und Durchhaltevermögen. Folgende Musiker haben sich nicht von ihrem Traum abbringen lassen – und dafür eine Reihe anderer Jobs erledigt, um sich über Wasser zu halten.

Steve Harris

Bereits in jungen Jahren musste sich Steve Harris zwischen einer Karriere als professioneller Fußballspieler und der Musik entscheiden. Wie sein Beschluss ausfiel, wissen wir alle, doch damit war das Fundament seiner Band Iron Maiden noch lange nicht gelegt. Erst studierte er und arbeitete anschließend im entsprechenden Feld als Architekturzeichner. Als er seinen Stelle im Architekturbüro verlor, reinigte er für einige Zeit Straßen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Damals gab es Iron Maiden bereits seit einiger Zeit, der Erfolg blieb allerdings noch aus. Bis die Band 1979 einen Plattenvertrag bei EMI unterschrieb und erste Alben veröffentlichte.

Bon Scott

Weiterlesen Zum Todestag: Vor 40 Jahren starb Bon Scott Hard Rock , Rock'n'Roll In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 1980 verstarb Bon Scott. Bis zu seinem tragischen Ableben war er Leadsänger von AC/DC. METAL HAMMER gedenkt der Legende. Bereits mit 15 Jahren flog Scott von der Schule. Anschließend arbeitete er auf einer Farm, fing Krebse und versuchte sich als Mechaniker für Waagen. Scott wollte dem australischen Militär beitreten, wurde allerdings abgelehnt. Der Grund: „soziale Unangepasstheit“. Also jobbte Scott weiter: in Bars, als Postbote, außerdem belud er Trucks. Es scheint, als wäre Bon Scott für ein Leben als Rockstar prädestiniert gewesen. Erst mit 20 Jahren gründete er seine erste Band: The Spectors. Darauf folgte die nächste, The Valentines, und die nächste, Fraternity. 1974, also etwa sechs Jahre vor seinem Tod, trat er AC/DC bei.

Lemmy Kilmister

Weiterlesen „Rassismus ist das Übel unserer Welt“ – Die besten Zitate von Lemmy Kilmister Heavy Metal, Rock'n'Roll Lemmy ist und bleibt unvergessen. Im Folgenden einige Weisheiten, die er zu Lebzeiten von sich gab. Auch Lemmy wurde mit 15 Jahren und ohne Abschluss der Schule verwiesen. Also jobbte er in einer Fabrik und arbeitete in einer Reitschule – bis er mit 16 Jahren zuhause auszog. Erst trieb es ihn nach Manchester, anschließend nach London. Dort teilte er sich eine Wohnung mit Noel Redding und Neville Chesters. Glück gehabt, denn: Redding war Jimi Hendrix‘ Bassist und Chesters der Roadmanager der Band. Bevor er 1968 bei Sam Gopal, anschließend Opal Butterfly, dann Hawkwind spielte, schleppte Lemmy das Equipment von Hendrix von A nach B. Auch für die britische Prog-Rock-Band The Nice arbeitete er als Roadie.

