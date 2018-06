Jamey Jasta und Howard Jones vergeben Streicheleinheiten

Foto: Screenshot via YouTube, StillbornRecords. All rights reserved.

„Metal Dudes Doing Non Metal Things“ – So lautet der Titel einer neuen Videoreihe von Hatebreed-Fronter Jamey Jasta und klingt auf jeden Fall nach einem witzigen Konzept. Die erste Episode gibt es bereit zu sehen. Hierfür hat sich Jasta auch gleich den perfekten Gast mit in Boot geholt.

Zusammen mit dem ehemaligen Killswitch Engage und derzeitigem Light The Torch-Sänger Howard Jones – der sich kürzlich mit seiner ehemaligen Band für eine gemeinsamen Song zusammenfand – unternimmt er eine Reise zur Silverman’s Farm in Connecticut. Dort vergibt das Duo ein paar Fütter- und Streicheleinheiten an die Tiere auf dem Gelände.

Seht hier das Video zu „Metal Dudes Doing Non Metal Things“: