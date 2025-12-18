Toggle menu

Jane’s Addiction haben ihre „Differenzen ausgeräumt“

Dave Navarro (l.) und Perry Farrell mit Jane’s Addiction am 28. Juni 2024 im Trinity College Park von Dublin
Dave Navarro (l.) und Perry Farrell mit Jane’s Addiction am 28. Juni 2024 im Trinity College Park von Dublin
Foto: Redferns, Kieran Frost. All rights reserved.
von
Um das Erbe von Jane’s Addiction nicht weiter zu beschädigen, sind Perry Farrell sowie Dave Navarro und Co. aufeinander zugegangen.
Jane’s Addiction hatten sich nach der Liveshow im September 2024 in Boston, bei der Frontmann Perry Farrell handgreiflich gegenüber Gitarrist Dave Navarro geworden war, aufgelöst und gegenseitig verklagt. Nun haben die Band und Farrell Frieden miteinander geschlossen. In zwei separaten Statements beteuern die Musiker, dass sie ihren Streit beigelegt haben, um das Vermächtnis der Gruppe nicht zu beschädigen.

Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen

„Wir würden gerne Klarheit schaffen, was die Ereignisse rund um die Absage unserer Tournee nach dem Konzert in Boston im September 2024 angeht“, beginnen Jane’s Addiction ihr Statement. „Nach dieser Show haben wir einseitig — ohne Perry Bescheid zu geben — bestimmt, dass es besser wäre, nicht mit der Tour fortzufahren, und unrichtige Aussagen über die geistige Gesundheit von Perry gemacht, welche wir bedauern.

Heute sind wir hier, um zu verkünden, dass wir ein letztes Mal zusammengekommen sind, um unsere Differenzen auszuräumen, damit das Vermächtnis von Jane’s Addiction das Werk bleibt, das wir vier erschaffen haben. Wir schauen nun in die Zukunft, während wir zu unseren separaten musikalischen und kreativen Unternehmungen aufbrechen. Jane’s Addiction werden für immer in unseren Herzen leben. Wir sind stolz auf die Musik, die wir zusammen kreiert haben. Ihr, die Fans, seid unser Lebenselixier — und wir werden euch immer wertschätzen.“

Des Weiteren lässt Perry Farrell mitteilen: „An jeden in Boston und auf der ganzen Welt. Ich möchte das ansprechen, was vergangenes Jahr auf der Bühne passiert ist. Ich habe darüber nachgedacht und weiß, dass ich mich nicht so verhalten habe, wie es hätte sollen. Daher entschuldige ich mich bei unseren Patrons und meinen Band-Kollegen dafür, dass ich die Beherrschung verloren und das Konzert zum Erliegen gebracht habe. Jane’s Addiction waren jahrzehntelang im Zentrum meines Lebens.

Die Band, die Lieder, die Patrons und die Wirkung, die wir auf die Musik und die Kultur hatten, bedeuten mir mehr, als es Worte jemals ausdrücken würden können. Mein Ziel war es immer, unserem Publikum die bestmögliche Show zu bieten — etwas Echtes, Ehrliches und Positives. In Boston sind wir hinter dem zurückgeblieben. Und es tut mir wahrlich leid für jeden, den es betroffen hat. Auf tiefstem Herzen möchte ich jedem Einzelnen von euch für eure anhaltende Liebe und Unterstützung danken.“


