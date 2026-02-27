Kürzlich hat die Rock & Rock Hall Of Fame die Nominierungen für die diesjährige Einführung bekanntgegeben. Neben Iron Maiden, The Black Crowes und allerhand Pop-, Soul- und Hip-Hop-Acts wie Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, Joy Division beziehungsweise New Order, New Edition, Pink, Sade, Shakira, Luther Vandross und Wu-Tang Clan darf sich auch Billy Idol Chancen ausrechnen.

Meteorhafter Aufstieg

Zur Feier seiner Nominierung für die Ruhmeshalle des Rock hat die Achtziger Jahre-Ikone nun den Trailer für die offizielle Dokumentation ‘Billy Idol Should Be Dead’ veröffentlicht. Regie bei dem Film hat kein Geringerer als der dreimalige Grammy-Preisträger Jonas Åkerlund, den man von seinen Arbeiten für unter anderem The Prodigy (‘Smack My Bitch Up’) und Rammstein (‘Pussy’, ‘Rammstein: Paris’) sowie seinen Spielfilmen ‘Spun’ (2002), ‘Lords Of Chaos’ (2018) und ‘Polar’ (2019) kennt. Als Produktionsfirma fungierten die Live Nation Studios.

In dem Film zeichnet Åkerlund das Leben sowie die Karriere des Punk-Rockers und der Rock’n’Roll-Ikone nach. „Durch nie zuvor gesehenes Archivmaterial und persönliche Interviews mit Billy Idol, seiner Familie, Kollegen und Kollaborationspartnern taucht die Dokumentation tief in sein Bekanntwerden als prototypischer Punk-Rocker, in seinen meteorhaften Aufstieg als weltweiter Superstar im Zeitalter von MTV sowie in die Vielzahl von Herausforderungen ein, die er überwinden musste — nicht nur um zu überleben, sondern auch um einer der geliebtesten Figuren im Rock’n’Roll zu bleiben.“ Premiere hat ‘Billy Idol Should Be Dead’ bereits vergangenen Sommer beim Tribeca Film Festival gefeiert.

Sein neuestes Studioalbum DREAM INTO IT hat der 70-Jährige im Frühling 2025 mittels Dark Horse Records und BMG rausgebracht. Darauf mitgewirkt haben unter anderen sein langjähriger Songwriting-Partner und Gitarrist Steve Stevens, Gasteinlagen haben Avril Lavigne, Joan Jett und Alison Mosshart (The Kills) gegeben. Als Produzent fungierte Tommy English (Kacey Musgraves, Blink 182, Børns, K. Flay). Vor seiner Solokarriere hat Billy Idol zusammen mit der Londoner Punk-Gruppe Generation X zwischen 1977 und 1981 drei Longplayer veröffentlicht.

