Bei den vielen musikalischen Projekten, die Max Cavalera verfolgt, muss der Fokus ständig neu gelegt werden. Daher wird sich ein neues Soulfly-Album erst mal hinten anstellen müssen.

Max Cavalera hat schon neue Ideen In einem Interview mit Keefy von Ghost Cult sprach Max Cavalera, der derzeit mit seinem Familien-Thrash-Projekt Go Ahead And Die auf Tour ist, über seine Pläne für das Nachfolgealbum von Soulflys Album TOTEM aus dem Jahr 2022. „Ich fange langsam an, Ideen für Soulfly zu entwickeln“, erzählt er im Gespräch „Es gibt einige Sachen die neu sind. Zumindest in Bezug auf Riffs.“ Allerdings gestand er ein, dass er momentan kaum Fortschritte beim Schreiben macht und das Album noch etwas dauern wird. „Es fällt mir schwer, unterwegs zu schreiben, also mache ich das nicht oft“,…