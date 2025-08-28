Jesus Piece haben sich aufgelöst. Das verkündeten am 26.8. zumindest drei der vier Mitglieder in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Grund sei der plötzliche Austritt eines Band-Mitglieds aus persönlichen Gründen. Ein Name wird zwar nicht genannt, da jedoch Sänger Aaron Heard als einziger nicht auf dem Foto zu sehen ist, liegt nahe, das damit er gemeint ist.

In dem Statement der Hardcore-Band heißt es:

„Jesus Piece sind seit einer Weile tot. Ein Mitglied ist aus persönlichen Gründen ausgetreten und für uns fühlte es sich falsch an, ohne ihn weiterzumachen. Alles, was ihr unter diesem Namen oder einem ähnlichen Namen seht, das unsere Musik spielt und unsere Kunst nutzt, steht in keinem Zusammenhang mit dem, wofür wir in den letzten zehn Jahren gearbeitet haben. Wir sind stolz auf alles, was wir gemacht haben, es hat unser Leben für immer verändert. Zu versuchen, das ohne uns oder gegen uns fortzuführen, ist eine Verhöhnung dessen, was wir getan haben und versucht haben zu tun.

Vielen Dank für alles!

Lu, John, Dave.“

Unterdesssen sieht es so aus, als würde Aaron Heard – der auch auf dem Gruppenfoto fehlt und das Statement nicht unterschrieben hat– die Band unter leicht verändertem Namen weiterführen. Auf seinem Instagram-Profil hat Heard etwa 40 Minuten vor dem Statement seiner ehemaligen Band-Mitglieder verkündet, dass „Je$us Piece“ am 25. Oktober im Rahmen des „One Big Party“-Festivals in Phoenix, Arizona spielen sollen.

Heard reagiert mit persönlichem Statement

Zwei Tage später stellt Heard in einem persönlichen Statement die Gründe für seinen Ausstieg dar. Darin schreibt er: „Ja, es waren zehn Jahre, aber diese Männer sind nicht meine Freunde, und das waren sie auch die meiste Zeit nicht. Nur weil wir eine Band sind, heißt das nicht, dass wir beste Freunde sind. Ich habe Liebe für Lu, aber das war’s. “

In Bezug auf das Statement der Band schreibt Heard: „Zu sagen, dass sie sich nicht damit wohlfühlen würden, ohne mich weiterzumachen, obwohl sie mir während der Sepultura-Tour zweimal gedroht haben, mich zu ersetzen, weil ich Halloween mit meinem Sohn verbringen wollte, ist die wahre Verspottung. Sie haben mir während eines Streits die Geburt meines Sohnes vorgeworfen und gesagt, dass mein Sohn der Band im Weg steht. Würdet ihr mit Leuten arbeiten wollen, die so denken?“

Lest das ganze Statement hier:

Schlagzeuger Luis Aponte negiert diese Vorwürfe wiederum in einem Kommentar unter Aaron Heards Beitrag: „Du warst unehrlich zu mir und uns. Du hast uns gesagt du hörst auf, um bei deinem Sohn zu sein. Dann bist du hinter unserem Rücken zum Label gegangen, um schnelles Geld zu machen.“ Dies könnte als Andeutung verstanden werden, dass Heard einen Deal mit dem Label geschlossen hat, die Band allein weiterzuführen.

Jesus Piece haben noch vor Kurzem auf etlichen Festivals in Europa gespielt.

