Joe Elliott findet Taylor Swift ist „größer als The Beatles“

Joe Elliott kennt Taylor Swift schon seit 2008

Wenn jemand etwas über erstaunlichen Erfolg sagen kann, dann ist es der Frontmann der britischen Hard Rock-Giganten Def Leppard, Joe Elliott. Mitte der Achtziger entwickelte sich die Band zu einem der größten Namen im Musikgeschäft und verkaufte Millionen Alben. Heute ist der ganz große Erfolg – zumindest in der Pop-Welt – aber vor allem mit einem Namen verbunden: Taylor Swift.

Tatsächlich kennen sich Elliott und Swift schon seit dem Anfang ihrer Karriere. Bei einer Episode der Musiksendung ‘Crossroads’ im Jahr 2008 traten die beiden gemeinsam auf und sangen den Def Leppard-Hit ‘Photograph’. Taylor Swift war damals gerade einmal 18 Jahre jung und gerade dabei, sich von einem Country-Star zu einem richtigen Pop-Star zu entwickeln. Ein Moment, an den sich Elliott noch gut erinnern kann. Auch wenn er ihren Erfolg damals noch nicht voraussehen konnte.

Größer als The Beatles

„Ich glaube, niemand hätte das voraussehen können“, sagt er im Interview mit der Los Angeles Times. „Wenn man es jetzt betrachtet, ergibt es irgendwie Sinn. Aber wenn man an 2008 zurückdenkt, gab es nichts Vergleichbares zu dem, was sie erreicht hat. Ich weiß, dass jeder, der dabei war, als The Beatles und The Rolling Stones berühmt wurden, sagen wird: ‚Moment mal…‘ Aber für Menschen, die in diesem Jahrhundert oder in den Neunzigern geboren wurden, ist das ein Phänomen, das es so noch nie gegeben hat – technisch gesehen größer als die Beatles und die Stones zusammen. Zumindest kommerziell. Es ist verrückt, wie viele Tickets sie verkauft.“

Elliott trug während des Interviews mit der Los Angeles Times ein schwarzes Taylor-Swift-T-Shirt, ein Souvenir von der „Eras“-Tour in Dublin, bei der er seine achtjährige Tochter der Pop-Ikone vorstellte. „Es war ein sehr magischer Moment“, so Elliott. „Und ich werde Taylor ewig dankbar sein, dass sie Papa für ein paar Tage cool aussehen ließ.“

