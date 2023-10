Joey Belladonna würde gerne bei Journey singen

In einem Interview mit Border City Rock Talk wurde Anthrax-Frontmann Joey Belladonna gefragt, ob er es ernst gemeint habe, als er sagte, dass er gerne bei Journey singen wollen. Der Musiker scheint schließlich nicht zuletzt aufgrund seiner Tätigkeit mit der Coverband Beyond Frontiers ein begeisterter Anhänger der Truppe zu sein.

Anstehendes Gastspiel?

Empfehlung der Redaktion Joey Belladonna würde sofort bei Journey einsteigen Thrash Metal Dass Anthrax-Sänger Joey Belladonna ein riesiger Journey-Fan ist, weiß jeder. Aber was würde er tun, wenn er einen Anruf von der Band bekommen würde? „Ich habe die Journey-Leuten getroffen, zusammen mit meiner Frau. Ich kenne Deen (Castronovo, Schlagzeuger – Anm.d.A.), ich habe mit Neal (Schon, Gitarrist – Anm.d.A.) zu Abend gegessen und mit der Crew einen Soundcheck gemacht“, sagte Joey. „Ich kenne die gesamte Band und Crew so gut, dass ich das immer gerne mit ihnen gesungen hätte, weil ich einfach die Musik mag. […] Ich liebe alle melodischen Aspekte. Ich liebe die Musikalität. Da ist so viel drin. Ich liebe ihre Musik, und deshalb habe ich Beyond Frontiers zusammengebracht – weil ich immer gedacht habe, dass das lustige Abende garantieren würde und ich gerne ihre Musik singe.“

Laut eigener Aussage arbeitet Joey Belladonna aktuell mit Beyond Frontiers an einem Studioalbum ihres Journey-Sets. Mit dem Ergebnis scheint er zufrieden, nur der letzte Schliff fehle noch. „Es ist einfach noch nicht so abgemischt, wie ich es haben möchte“, so der Sänger. Vergangenen Monat wurde der Musiker bereits in einem Radio-Interview mit 100 FM The Pike gefragt, ob er sich vorstellen könne, bei Journey einzusteigen. „Ich wäre auf jeden Fall sehr daran interessiert“, so Joey. „Das wäre großartig. Nicht, dass ich glaube, dass das passieren wird. Aber es wäre großartig. Ich würde diese Herausforderung lieben.“

