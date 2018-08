Joey Jordison: „Ich bin hundertprozentig zurück und stärker als je zuvor.“

Joey Jordison befindet sich in persönlicher Höchstform. Dies berichtete der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger in einem Interview zu Sinsaenums zweiter LP REPULSION FOR HUMANITY, in dem der Drummer von seiner gesundheitlichen Verfassung sprach. Darin gab er zu Wort, das „hundertprozentig zurück“ sei.

Weiterlesen Joey Jordison: “Die Ärzte sagten, dass ich vielleicht nicht wieder laufen können würde” Joey Jordison hat enthüllt, dass im Rahmen seiner Krankheit nicht klar war, ob er überhaupt jemals wieder in der Lage sein würde, laufen zu können. 2016 hatte Joey Jordison enthüllt, dass sein Rauswurf bei Slipknot auf einer schweren Nervenerkrankung basierte, die ihm das Schlagzeugspielen beinahe unmöglich gemacht habe. Die Ärzte hätten ihm bei der ersten Diagnose der Transversen Myelitis sogar mitgeteilt, dass er vielleicht nie wieder laufen könne.

Damals war Jordison längere Zeit bettlägerig, konnte nicht aufstehen und musste, wenn er sich umdrehen wollte, seine Beine mit den Händen bewegen.

Stärker als je zuvor

In dem aktuellen Interview mit Metal Wani, erzählte der Schlagzeuger: „Ich bin komplett und hundertprozentig zurück, stärker als je zuvor und das sage ich nicht nur so. Ich weiß, das klingt verdammt billig und kitschig. Aber ich brauchte eine lange Zeit, um mich wieder zu erholen und meine Kraft zurückzugewinnen.

Wir alle kennen eine Grippe, eine Erkältung oder Ähnliches. Das ist aber etwas anderes. Ich wachte eines Tages auf und mein Rücken brannte höllisch. Als nächstes wurden meine Beine wackelig und ich brach zusammen und verlor das Gefühl darin.

Es war das Gruseligste, was ich jemals in meinem Leben durchmachte. Ich habe mir den Hintern aufgerissen, um mich wieder hinter’s Schlagzeug setzen u können, denn dafür bin ich auf der Erde.

Versagen war keine Option, denn ich bin hier, um Musik zu machen. Ich denke, ehrlich gesagt, auf eine seltsame Art und Weise, war es eine Lebenslektion. Ich wollte mich davon einfach nicht unterkriegen lassen.„