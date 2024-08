John 5 ist froh über Zusammenarbeit mit David Lee Roth

Vor mehr als 25 Jahren hat der aktuelle Mötley Crüe-Gitarrist John 5 mit David Lee Roth und dessen Solo-Band zusammengearbeitet. Das war noch bevor John 5 an der Seite von Marilyn Manson und Rob Zombie spielte. Die Zusammenarbeit sei für ihn aber vor allem aus einem anderen Grund von besonderer Bedeutung.

Im Interview mit 'Ultimate Guitar' sprach John 5 darüber, ob er stolz auf die Zusammenarbeit mit David Lee Roth sei und wie er auf diese zurückblickt. Seine Antwort: „Natürlich bin ich stolz, er ist David Lee Roth. Und es war wirklich aufregend, weil ich einen großartigen Job für ihn machen wollte. […] Ich hatte eine großartige Erfahrung während des Schreibens mit Dave und während der ganzen Zusammenarbeit selbst."

John 5 ging auch auf das noch unveröffentlichte Album ein, das er 2007 mit Roth aufgenommen hatte und von dem in den letzten Jahren mehrere Songs online zugänglich gemacht wurden. „Wir haben ‘Nothing Could Have Stopped Us Back Then Anyway’ gemacht“, sagte der Gitarrist. „Es handelt von Van Halen und ist ein wunderbares Lied. Das kann man auf YouTube sehen. Und das ist eines davon. Das ist einer der Songs, auf die ich am meisten stolz bin, weil es eine Hommage an Van Halen ist, mit David Lee Roth. […] Er ist ein wundervoller Kerl.“

