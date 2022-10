Nikki Sixx: Deswegen ist John 5 der Richtige für Mötley Crüe

Mötley Crüe haben kürzlich verlautbaren lassen, dass sie Rob Zombie-Gitarrist John 5 als Live-Ersatz für den krankheitsbedingt ausfallenden Mick Mars anheuern. Nun hat Bassist Nikki Sixx in den Sozialen Medien unterstrichen, warum die Wahl auf John William Lowery fiel, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt.

Das Gesamtpaket stimmt

So beantwortete Sixx auf Twitter eine Frage eines Fans. Dieser wollte wissen, warum John 5 der Richtige für Mötley Crüe ist. Daraufhin holte Nikki zu einer kleinen Lobhudelei auf Lowery aus: „Er erfüllt alle Kriterien. Er ist ein irrer Gitarrist. Zudem hat er Respekt vor unserer Musik und ist mega lustig. Darüber hinaus haben wir eine gemeinsame Vergangenheit und ein paar große Hits zusammen geschrieben.“ Damit meint Nikki Sixx vermutlich die drei Lieder des Soundtracks für das Biopic ‘The Dirt’, an denen John 5 maßgeblich mitkomponiert hat.

Des Weiteren ging Nikki Sixx auch auf die degenerative Erkrankung (ankylosierende Spondylitis oder Morbus Bechterew) ein, an der Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars leidet. „Er war vier Jahrzehnte neben uns gekämpft. Wir werden weiter unser Vermächtnis an Generationen von Fans herantragen und Micks Bitte würdigen, weiterhin als Mötley Crüe auf Tournee zu gehen.“ Bei Mars sorgt die ankylosierende Spondylitis dafür, dass sich sein unterer Rücken zunehmend verhärtet. Deswegen hat der 71-Jährige in der Vergangenheit bereits eine neue Hüfte eingesetzt bekommen.

He checks all the boxes. He’s a insane player. Has respect for our music, is funny as fuck and has history with us and we’ve written some pretty big hits together. — 📷 (@NikkiSixx) October 29, 2022

He’s been a soldier along with us for 4 decades.We will continue to carrying our legacy to Generations of fans and honor Micks request for us to keep touring as Motley Crue. — 📷 (@NikkiSixx) October 29, 2022

