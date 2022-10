John 5 schließt sich Mötley Crüe an

Gründungsgitarrist Mick Mars wird die Bühne ab sofort nicht mehr mit Mötley Crüe teilen. Der 71-jährige Musiker, der seit geraumer Zeit unter massiven Rückenproblemen leidet, hat kürzlich seinen Rücktritt aus dem Live-Geschehen öffentlich gemacht, bleibt der Band allerdings weiterhin als Mitglied erhalten.

Was nun die Live-Auftritte von Mötley Crüe anbelangt, hat sich schnell ein Ersatz für Mick Mars finden können. Fortan begleitet Ex-Marilyn Manson-Gitarrist John 5 die Glam-Metaller auf Tournee.

Mick Mars bleibt zu Hause

Folgendes Statement haben Mötley Crüe diesbezüglich veröffentlicht: „Veränderungen sind nie einfach, aber wir akzeptieren Micks Entscheidung, sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Band zurückzuziehen. Wir haben Mick jahrzehntelang dabei beobachtet, wie er mit seiner Morbus Bechterew-Erkrankung umgegangen ist (…).

Wir werden Micks Wunsch erfüllen und die Welttournee wie geplant im Jahr 2023 fortsetzen. Zweifelsohne braucht es einen absolut herausragenden Musiker, um in Micks Fußstapfen zu treten. Daher sind wir dankbar, dass unser guter Freund John 5 zugestimmt hat, an Bord zu kommen und uns in die Zukunft zu begleiten. Wir sehen uns, Crüeheads!“

John 5 fügte hinzu: „Ich fühle mich geehrt, Micks Erbe fortzuführen und freue mich darauf, diese Songs zu spielen.“

In Liebe und auf der Bühne vereint

Spekulationen über John 5 als Ersatz für Mars verdichteten sich, nachdem der langjährige Rob Zombie-Gitarrist beim diesjährigen Aftershock-Festival in Sacramento nicht mit den Schock-Rockern aufgetreten war. Stattdessen stand Rob zum ersten Mal seit 2006 wieder mit Gitarrist Mike Riggs auf der Bühne.

2019 bereits schwärmte John 5 von seiner Freundschaft mit Mötley Crüe-Basser Nikki Sixx. „Er ist mein bester Freund“, erklärte er gegenüber Outburn. „Wir lieben einander sehr. Er hat mich inspiriert und mir so viel über das Leben im Allgemeinen beigebracht. Er ist ein phänomenaler Songwriter, Texter, Autor, einfach alles. (…) Er führt eine glückliche Ehe, ein glückliches Leben, eine erfolgreiche Band, die er von Grund auf neu gegründet hat. Er ist einer der inspirierendsten Menschen überhaupt. Ständig schickt er mir SMS, damit ich etwas Neues lese oder etwas ausprobiere. Das ist wundervoll. (…)“

