Judas Priest: Glenn Tipton an neuem Album beteiligt

Foto: Getty Images for The Rock and Ro, Theo Wargo. All rights reserved.

Glenn Tipton bei der Einführung von Judas Priest in die Rock & Roll Hall Of Fame am 5. November 2022 in Los Angeles

Glenn Tipton mag aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung nicht mehr der Heavy-Metaller sein, der er mal war. Aber Judas Priest haben es sich nicht nehmen lassen, ihn so gut es geht an der Entstehung des neuen Albums INVINCIBLE SHIELD teilhaben zu lassen. Laut Gitarrist Richie Faulkner sei der „kreative Geist“ von Tipton beim Machen der Platte involviert gewesen.

Priesterfamilie

Im Interview mit dem Detroiter Radiosender WRIF sagte Faulkner auf die Frage, wie viel Glenn zu INVINCIBLE SHIELD beitragen konnte: „Ihm geht es gut. Er hat gute und schlechte Tage. Ich denke, das liegt in der Natur der Herausforderung, der er sich stellen muss. Um diese Herausforderungen müssen wir offensichtlich herum arbeiten. Wenn er also nicht spielen konnte, wenn wir gerade am Schreiben waren — wenn er eine Idee hatte, die er an jenem Tag nicht spielen konnte, redete er mit mir und ging sie mit mir durch, damit ich es spiele, wie es sein soll. Und das war beim Aufnahmeprozess auch so. Wenn er den jeweiligen Song spielen konnte, spielte er ihn.

Wenn er ihn nicht spielen konnte, habe ich eben übernommen. So haben wir es gemacht. Ich glaube, jeder versteht das angesichts dessen, was Glenn durchmacht. Uns war es wichtig, dass er beteiligt war. Wir haben seinen Geist eingespannt. Wir spannten seinen kreativen Geist ein — das macht Judas Priest auch aus.“ Die Parkinson-Diagnose bekam Tipton vor über zehn Jahren. Öffentlich gemacht hat der Musiker seine Erkrankung jedoch erst Anfang 2018, als er verkündete, dass er bei den Live-Aktivitäten zum Album FIREPOWER nicht mitwirken werde. An seiner statt bedient nun Produzent Andy Sneap während der Konzerte die Gitarre. Hier und da spielt Glenn die Zugabe und die Songs ‘Metal Gods’, ‘Breaking The Law’ und ‘Living After Midnight’ mit.

