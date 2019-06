Judas Priest: Knuddeltermin mit Hundewelpen

K.K. Downing sagte jüngst, Richie Faulkner und Scott Travis seien bei Judas Priest nur angestellt. Faulkner kann und will das so nicht stehen lassen.

K.K. Downing ist mal wieder zu weit gegangen. Jüngst mutmaßte der ehemalige Judas Priest-Gitarrist, dass sein Nachfolger an den sechs Saiten, Richie Faulkner, sowie Drummer Scott Travis und Glenn Tipton-Ersatzmann Andy Sneap Lohn von Judas Priest bekommen würden. "Mir erscheint es auch falsch, dass Scott, Richie und Andy keine vollwertigen Bandmitglieder sind, sondern nur Angestellte", sagte Downing im Interview mit bleeding4metal.de. Faulkner hat nun mit einem Statement via Twitter reagiert, in dem er die Dinge gerade rückt. "Bezüglich eines aktuellen unwahren Artikels - ich weiß nicht, warum irgendjemand meint, er habe das Recht öffentlich über die finanziellen Einkünfte von anderen…