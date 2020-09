Judas Priest: neues Album „praktisch“ fertig geschrieben

auch interessant

Die Arbeiten am neuen Album von Judas Priest sind bereits einigermaßen fortgeschritten. Dies vermeldeten unabhängig voneinander Frontmann Rob Halford sowie Gitarrist Richie Faulkner. Im Februar hatten die britischen Metal-Götter das Aufnahmestudio geentert und mit der Komposition der Songs für den Nachfolger des 2018er-Werkes FIREPOWER begonnen.

Noch ein langer Weg

Judas Priest-Sänger Halford plauderte nun in einem neuen Interview mit dem NME aus: „Was Priest angeht, haben wir bereits eine starke Auswahl an Stücken – praktisch ein vollständiges Album -, an denen wir ansetzen können, wenn wir an irgendeinem Punkt wieder in der Lage sind, zusammenzukommen. Aber wir müssen noch viel mehr Arbeit erledigen, bevor wir überhaupt zur finalen Phase der Produktion gelangen.“

Richie Faulkner sprach seinerseits mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk darüber, wie die Corona-Pandemie diesen kreativen Prozess von Judas Priest zwischenzeitlich auf Eis gelegt hat. „Wir haben Anfang des Jahres mit der neuen Platte angefangen. Glenn, Rob und ich. Und dann sind wir alle für den Sommer nach Hause gefahren. Wir hatten vor, uns später wieder zusammenzufinden. Denn wir wollen wirklich wieder zusammenkommen und das alles gemeinsam tun. Auf diese Weise ist die Magie auf FIREPOWER passiert. Doch bis jetzt hatten wir einfach nicht die Gelegenheit, das zu tun. Aber sobald wir das können, sobald wir wieder zu irgendeiner Art von Normalität zurückkehren, werden wir zurück ins Studio gehen und weitermachen.“

firepower jetzt auf amazon ordern!