Judas Priest: Rob Halford erhält 2. Corona-Impfung

Gute Nachrichten gibt es aus dem Lager der britischen Heavy Metal-Veteranen von Judas Priest zu vermelden. So hat Frontmann Rob Halford am gestrigen Montag, den 22. März 2021 seine zweite Dosis der Corona-Impfung erhalten. Dies verkündete der 69-Jährige, der in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona wohnt, via den sozialen Medien (siehe Post unten).

Wir sind alle eins

Rob Halford postete ein Foto von sich. Darauf hat er eine Mund-Nasen-Maske auf, sitzt auf dem Beifahrersitz in einem Auto und hält seine „COVID-19 Vaccination Record Card“ in die Kamera. Dazu schrieb er: „‚erledigt‘ #heavymetal #tinte #tattoo #metal #motivation #Auftrieb #selbstfürsorge #wahnsinnige #bleibtpositiv #gemeinschaft #defender #ihr #ich #wir #liebe #familie #freunde #fans #eins #welt #frieden #respekt #alle.“ Das ist eine wirklich frohe Kunde, die Halford damit verbreitet. So ist der Judas Priest-Mann geschützt vor Corona.

Und hoffentlich animiert er damit weitere Menschen dazu, sich impfen zu lassen. Einer Umfrage des Pew Research Center zufolge planen knapp mehr als zwei Drittel der US-Amerikaner sich einen Impfstoff gegen Corona spritzen zu lassen. So hätten bereits 19 Prozent zumindest eine Dosis erhalten. 32 Prozent gaben an, dass sie sich definitiv impfen lassen werden. Weitere 17 Prozent sagten, sie würden sich wahrscheinlich impfen lassen. Summa summarum kommen wir damit auf 68 Prozent der US-Bevölkerung. Der führende US-Virologe Dr. Anthony Fauci schätzte allerdings, dass sich ungefähr 70 bis 85 Prozent der Amerikaner impfen lassen müssten, um eine Herdenimmunität zu erzielen.

