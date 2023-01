Basis für einen Neunanfang bei Judas Priest?

„Es ist wunderbar. Man hört Geschichten über Bands, die ihre Differenzen haben und dann zu besonderen Anlässen wie der Rock And Roll Hall Of Fame zusammenkommen, und es ist, als ob es schon immer so gewesen wäre“, sagte Rob. „Ähnlich wie damals, als ich nach meiner zehn- oder zwölfjährigen Pause zu Judas Priest zurückkehrte – man macht einfach weiter. Man macht weiter, weil die Musik einen trägt. Sie ist wie ein innerer Motor. Es dreht sich alles um die Musik. Und als wir diese klassischen Songs gemeinsam spielten, fühlte es sich einfach großartig an; es fühlte sich vollständig an im Sinne dessen, was wir an diesem bestimmten Abend zu erreichen versuchten. Und es hallte lange nach.“