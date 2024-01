K.K. Downing erinnert an DEFENDERS OF THE FAITH

Judas Priest haben in den Achtzigern eine Reihe bedeutender Alben veröffentlicht. Nun erinnert der ehemalige Gitarrist K.K. Downing anlässlich des 40. Jubiläums von DEFENDERS OF THE FAITH (1984) an eines wichtigen Werke der Band-Geschichte.

K.K. Downing schwelgt in Erinnerungen

Empfehlung der Redaktion K.K. Downing arbeitet stets nach derselben Formel Heavy Metal K.K. Downing scheint mit seiner Band KK’s Priest außerordentlich glücklich zu sein. Vor allem von Tim „Ripper“ Owens weiß der Musiker zu schwärmen. „Hallo zusammen. Hier ist K.K., ich melde mich bei euch, denn heute ist ein ganz besonderer Tag“, erklärte der Musiker in einer Videobotschaft auf Instagram. „Es sind 40 Jahre seit der Veröffentlichung von DEFENDERS OF THE FAITH vergangen. Erinnert sich irgendjemand daran? Für diejenigen, die damals dabei waren, ja, es war 1984. Wir haben diese Platte in Spanien und Florida aufgenommen, wo wir die Musik ebenfalls gemischt haben. Ich erinnere mich noch gut daran. Wir hatten eine tolle Zeit und […] ich denke, dass dies wahrscheinlich eines meiner Lieblingsalben ist. Wir haben hier ‘Freewheel Burning’, ‘Jawbreaker’, ‘Rock Hard, Ride Free’, ‘The Sentinel’ und viele weitere. Die ersten vier Tracks sind der Hammer – wirklich voller Metal.“

Er fuhr fort: „Leute, ich wollte nur ein ‚Hallo‘ sagen und dem Album DEFENDERS OF THE FAITH gratulieren. Es feiert sein 40. Jubiläum. Ich versuche zu überlegen, was meine Lieblingstitel darauf sind. Aber was sind deine Lieblingstitel? Lass es uns wissen. Schreib uns eine Nachricht auf Instagram, Facebook. Und hoffentlich sehen wir uns. In weiteren zehn Jahren werden wir genau das Gleiche zum 50. Jubiläum tun. Bis dahin, bis bald. Bleibt metallisch und knallhart.“

