Die Rückkehr der britischen Heavy Metal-Legenden Judas Priest nach Deutschland. Arena-Shows in Frankfurt, München und Dortmund im März 2024.

Die britischen Heavy Metal Legenden Judas Priest verkünden ihre Rückkehr nach Deutschland und kommen in geballter Heavy-Ladung mit den Special Guests Saxon und Uriah Heep – mehr Power, mehr Heavy, mehr Metal geht nicht! Eine der besten und am härtesten arbeitenden Metal-Bands, die bereits zu Lebzeiten ihren legendären Status gesichert hat, kündigt ihre "Metal Masters 2024" Europatournee an und startet am 24. März 2024 in der Festhalle in Frankfurt am Main. Weitere Konzerte in Deutschland sind am 25. März in München/Olympiahalle und am 27. März in der Westfalenhalle in Dortmund. Judas Priest wurden 2022 in die Rock’n’Roll Hall Of…