Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith hätte sich 1991 offenbar fast den Kollegen von Def Leppard angeschlossen, wie Rick Allen verrät.

Nach dem Drogentod von Steve Clarke im Jahr 1991 waren Def Leppard auf der Suche nach einem neuen Gitarristen. Wie Schlagzeuger Rick Allen nun in einem neuen Interview mit Eonmusic bestätigt hat, war in der Endausscheidung für den offenen Posten kein Geringerer als Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith. Neue Facetten an Adrian Smith So hat Allen in dem Gespräch bekräftigt, dass sich Def Leppard ernsthaft mit dem blonden Jungfrauen-Metaller befasst hatten. Zunächst zählte er allerdings zwei andere Bewerber auf -- einen unbekannten Gitarristen aus Birmingham sowie einen ehemaligen Whitesnake-Rocker. "Das gab es einen Jungen namens Huwey Lucas, der war ein Anwärter.…