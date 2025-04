Roy Khan ist zurück bei Kamelot – zumindest für einen Abend. Am 20. Juli dürfen sich die brasilianischen Fans der Power Metaller auf eine Show der besonderen Art freuen. Anlässlich des 20. Jubiläums des Kamelot-Albums THE BLACK HALO wird Khan in São Paulo wieder mit seinen ehemaligen Band-Kollegen auf der Bühne stehen. In einem Interview mit Power of Metal erklärt der Sänger, dass er für eine längerfristige Zusammenarbeit mit seiner Ex-Band offen wäre.

Abstecher in die Vergangenheit

Zuerst hat Roy Khan aber einiges zu THE BLACK HALO zu erzählen: „Ich denke, das Album entstand in einer sehr wichtigen Phase der Entwicklung der Band, sowohl als Gruppe als auch als einzelne Mitglieder. Der Zeitpunkt hat einfach gepasst. Das lag auch an einigen neuen Kollaborationen, die zu dieser Zeit stattfanden. Es war die erste Platte, die wir mit SPV aufnahmen. Wir hatten also ein gutes Budget und konnten machen, was wir wollten. Wir konnten im Studio Sachen ausprobieren, sie verwerfen und wieder von vorne anfangen.

Wir hatten die finanziellen Mittel, um alles ordentlich zu machen. Und ich glaube, die Texte treffen einen Nerv, mit dem sich viele Leute identifizieren können. Aber vor allem glaube ich, dass wir einfach eine Gruppe von Leuten waren, die sich zufällig zusammengefunden haben und es irgendwie geschafft haben, etwas zu erschaffen, das größer ist als die Summe aller Beteiligten. THE BLACK HALO hat definitiv den Test der Zeit überstanden. Das Album ist ein Klassiker des Genres.“

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Zu seiner aktuellen Beziehung zu seinen ehemaligen Kamelot-Kollegen hat Khan Folgendes zu sagen: „Thomas [Youngblood] und ich, wir telefonieren ab und zu. Das müssen wir auch, denn wir haben immer noch gemeinsame Geschäfte, um die wir uns kümmern müssen. Ich spreche auch hin und wieder mit Casey [Grillo]. Ich hab erst vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen, als er mit Queensrÿche in Norwegen war. Also ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.“

Auf die Frage, ob er jemals mit Thomas über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung gesprochen hat, antwortet Roy: „Wir haben darüber geredet, aber es gibt eine Menge Dinge, die geschehen müssten, damit so etwas passieren könnte. Thomas müsste mit der aktuellen Besetzung von Kamelot Zeit finden und ich habe meinen eigenen Terminplan. Thomas und ich sind aber grundlegend offen dafür, irgendwann zusammen etwas zu machen. Die Frage wäre: Wer macht was? Wo wird es stattfinden? Und wann? Dann wären da noch die Finanzen. Es gibt so viele Dinge, um die man sich kümmern müsste. Die Logistik ist … na ja. Aber wir werden sehen.“

