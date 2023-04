Kamelot: Nachtschwärmer

Gründungsmitgitarrist Thomas Youngblood berichtet im Interview von überraschenden Einflüssen, der Lust auf Opernhäuser und dem Schlüssel zum Erfolg.

METAL HAMMER: Oft fühlt man sich beim Hören an einen monumentalen Soundtrack erinnert. Seht ihr THE AWAKENING vor dem inneren Auge eher auf der Bühne eines Opernhauses oder der Kinoleinwand?

Das hört sich beides fantastisch an! Tatsächlich versuchen wir mit unseren Liedern, cineastische Momente zu kreieren. Ich bin totaler Fan von Hans Zimmer und einigen Sachen von Cirque du Soleil oder Two Steps From Hell. Filmmusik besitzt einen großen Einfluss auf Kamelot. Den Gedanken, THE AWAKENING komplett in einem Opernhaus aufzuführen, finde ich verlockend. Das könnte man hervorragend auf einer Live-CD und Blu-ray einfangen. THE AWAKENING stellt ein sehr persönliches Album dar und handelt von dem Erwachen in einer Welt, die man sich nie hätte vorstellen können. Die Pandemie zwang uns dazu zu fragen, was im Leben wirklich wichtig ist – und das sind die einfachen Dinge: persönliche Beziehungen, Wandern in der Natur. Da hatten wir falsche Vorstellungen.

MH: War es schwierig, die verschiedenen Stile und klanglichen Schichten auf vernünftige Art und Weise miteinander zu kombinieren?

Bei unserer Herangehensweise stellt das immer einen Balance-Akt dar. Die Lieder sollen Kamelot repräsentieren, aber auch immer neue Ideen beinhalten, Ein Genre wie New Age oder arabische Einflüsse. Genau das ist uns auf THE AWAKENING gelungen.

Keine Überforderung

MH: Hat Sascha Paeth dadurch bei der Produktion automatisch eine noch wichtigere Rolle gespielt?

Saschas Rolle war ähnlich wie bei früheren Alben, er war ein Schlüsselaspekt für unseren Sound und hielt uns auf dem richtigen Weg. Sascha war an allen Alben seit THE FOURTH LEGACY (1999) beteiligt, entsprechend ist er nicht nur ein hochgeschätzter Produzent, sondern zudem ein guter Freund.

MH: Habt ihr Befürchtungen, dass ihr den Hörer mit diesem Album eventuell überfordern könntet?

Auf keinen Fall! (lacht) Jeder Mensch entwickelt sich, das ist der Lauf der Dinge. Kamelot-Fans lieben die Vielfalt und sind neugierig auf neue Einfälle.

