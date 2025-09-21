Toggle menu

Kanonenfieber DIE URKATASTROPHE + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus.
Im METAL HAMMER-2-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt!

Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal ein spezielles Geschenk von Kanonenfieber anbieten: DIE URKATASTROPHE in der Limited Deluxe Edition als marmorierte Doppel-LP, gewidmet den Opfern des 1. Weltkriegs!

Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Zweijahresabo dieses Schmuckstück!

Eure Vorteile:

  • Eine erstklassige Prämie deiner Wahl
  • Jedes Heft vor Kiosk frei Haus
  • 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen
  • 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer
  • 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

>> zum Angebot

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du unter www.metal-hammer.de/abo.


