Nachdem Parkway Drive mit dem ‘Wishing Wells’-Video (siehe unten) kürzlich überraschend einen neuen Song präsentierten, kündigen sie nun den Release-Termin und Titel des neuen, sechsten Studioalbums an: REVERENCE erscheint am 04.05.2018 auf Epitaph! Passend dazu präsentiert die Band mit ‘The Void’ ihre neue Single, die auf thrashige Rhythmen, wilde Vocals und tief ansteckenden Melodien basiert. Schaut euch das Video zu ‘The Void’ hier an: https://www.youtube.com/watch?v=cAY2bCmm8e0 Dass Parkway Drive zu den größten australischen Rock-/Metal-Exporten seit AC/DC gehören, ist nicht erst seit ihrem Top Ten-Album IRE und ihren immer aufwändiger und größer werdenden Liveshows bekannt. Nachdem das Quintett im vergangenen Jahr die großen Hallen in Deutschland spielte, stehen…