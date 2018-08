Keine Gnade für Selfie-Idioten: Steven Tyler schubst aufdringlichen Fan weg

Aerosmith waren zu Gast bei „The Today Show“, um Promo für ihre 2019 in Las Vegas startende Konzertreihe zu machen. „Aerosmith: Deuces Are Wild“ residiert im kommenden Jahr im „Park MGM“-Resort in Las Vegas und insgesamt sind 18 Shows geplant.

Die Band um Steven Tyler wurde vor dem Studio-Gebäude anmoderiert und als es durch das Publikum nach drinnen gehen sollte, stürmte ein Fan auf Steven Tyler zu, um ein Selfie mit ihm zu machen. Doch auch wenn Tyler so aussieht wie eine mehre hundert Jahre alte Hexe: Der 70-jährige Sänger ist immer noch fit und so hat er den Selfie-Attentäter einfach schwunghaft zur Seite geschubst und sich danach die Frisur gerichtet. Richtig so!

Keine Zeit: Das ist Live-TV!

Auf Twitter gibt es nicht nur ein Video vom Vorfall, dort hat Steven Tyler sich nun auch zu Wort gemeldet und auch ein Friedensangebot an den Selfie-Übeltäter gemacht:

„Keine Zeit, Bro, das ist LIVE-FERNSEHEN! Komm zu unserer Show, wenn du ein intimes Erlebnis haben möchtest.“

No time, bro-this is LIVE TELEVISION! Come to the show if you want an intimate experience 🖐🏼👍🏼 #AerosmithToday https://t.co/t01QU5RwOu — Steven Tyler (@IamStevenT) August 15, 2018

