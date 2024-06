Kerry King feiert Geburtstag zum Tourneestart

Kerry King mit Slayer in der MGM Grand Garden Arena am 27. November 2019 in Las Vegas, Nevada

Kerry King hat dieser Tage allen Grund zum Feiern! Der Slayer-Gitarrist feierte am Montag seinen 60. Geburtstag auf der Eröffnung der FROM HELL I RISE-Europatour im Poppodium 013 in Tilburg in den Niederlanden. Seinen Fans feuerte er dabei fast das gesamte neue Album sowie einige altbekannte Slayer-Nummern entgegen.

Kerry King spielt Europa-Debüt mit neuer Band

Wie schon im Studio und den drei absolvierten US-Konzerten, gibt Kerry King auch live sein neues Material mit prominenter Unterstützung von Sänger Mark Osegueda (Death Angel), Gitarrist Phil Demmel (ehemals Machine Head), Schlagzeuger Paul Bostaph (Slayer) und Bassist Kyle Sanders (Hellyeah) zum Besten. Aufgenommen wurde FROM HELL I RISE in den Henson Recording Studios in Los Angeles, unter der Obhut von Produzent Josh Wilbur (Korn, Lamb Of God, Avenged Sevenfold).

Fokus liegt auf eigenem Material

„Für die Europashows im Sommer werden wir je nach Setlänge auf jeden Fall neun bis zehn Songs des neuen Albums spielen. Der Rest wird dann mit Slayer-Songs aufgefüllt, die ich geschrieben oder mitgeschrieben habe. Ich liebe Songs, die von Jeff (Hanneman, ehemals Slayer) stammen, möchte mich auf diesem Albumzyklus aber nicht auf diesen ausruhen. Irgendwann wird auch ‘Angel Of Death’ seinen Weg ins Set finden, aber es gibt so viele rückgratlose Hater, denen ich zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Angriffsfläche bieten will“, so Kerry King kürzlich im Gespräch mit Metal Hammer UK.

Bedeutung von FROM HELL I RISE

Auf die Frage, welche Botschaft er mit dem neuen Album transferieren möchte, hatte Kerry King im ‘Bleeding Metal’-Podcast Folgendes zu sagen: „Ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Aussage oder Bedeutung gibt. Ich mag es einfach, die Leute zum Nachdenken anzuregen, dass sie Dinge auch mal infrage stellen. Jeder sollte sich meiner Meinung nach immer ein eigenes Bild machen – egal, ob es nun um Religion oder Politik geht. Sei einfach du selbst.“

Setlist aus Tilburg (Quelle: setlist.fm)

Where I Reign Trophies Of The Tyrant Toxic Repentless (Slayer) Two Fists Tension Everything I Hate About You Chemical Warfare (Slayer) Idle Hands Rage Hate Worldwide (Slayer) Residue Disciple (Slayer) Crucifixation Shrapnel Raining Blood (Slayer) Black Magic (Slayer) Payback (Slayer) From Hell I Rise

