Kerry King: neue Band ist „Erweiterung von Slayer“

Es dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein, dass Kerry King an neuer Musik werkelt. Der frühere Slayer-Gitarrist hat im November 2023 sogar etwas für dieses Jahr angekündigt. Nun sprach der Glatzkopf im Interview mit dem britischen Metal Hammer über seine Pläne. Demnach ist das zugehörige Album bereits im Kasten und stellt für den 59-Jährigen eine „Erweiterung von Slayer“ dar.

Thrashige Fortsetzung

„Wenn ich jemals etwas anderes ausprobieren wollte, wäre das wohl die Zeit dafür, schätze ich“, sinniert Kerry King. „Aber nein: Ich habe keine Verlangen danach, etwas anderes zu machen. Wenn ich nicht in Slayer gewesen wäre, wäre ich ein Slayer-Fan. Also ja: Ich finde, es ist eine Erweiterung von Slayer. Viele Leute werden denken, es hätte das nächste Album sein können. Ich denke, 80 Prozent davon wären es gewesen. Vielleicht wäre es genau das gewesen, was ich auf diese Platte packe. In meinen Augen ist es eine definitive Erweiterung, sicher ein Nachfolger von REPENTLESS [dem letzten Album der Thrasher von 2015 — Anm.d.A.].“

Des Weiteren hakten die Kollegen von der Insel noch nach, welchen Sound genau man von seinem Solodebüt erwarten darf. „Es gibt definitiv ein paar schnelle Sachen darauf. Es ist nicht das Schnellste, was ich jemals gemacht habe. Wir erreichen sicher ein paar übermenschliche Geschwindigkeiten hierauf, aber es gibt auch hartes Zeug, punkiges Zeug, doomiges Zeug. So ziemlich jeder musikalische Aspekt, den wir in unserer Geschichte hatten, findet sich auf diesem Album.“ Alsdann habe der Song ‘When The Stillness Comes’ eine coole, gruselige Stimmung, die derer auf REPENTLESS ähnele. Zudem gebe es einen Track, in dem Kerry King ANIMAL MAGNETISM von den Scorpions mit den Riff von HELL AWAITS gekreuzt habe. „Diesen Song mag ich sehr.“

