Kerry King: SABOTAGE ist sein liebstes Black Sabbath-Album

auch interessant

Das Werk von Black Sabbath ist mannigfaltig — daher ist es nur logisch, dass jeder seinen eigenen Favoriten hat, wenn es um das Lieblingsalbum von Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Co. geht. Während viele wohl zu PARANOID tendieren würden (inklusive der Songs ‘Paranoid’, ‘Iron Man’ und ‘War Pigs’), hat Slayer-Gitarrist Kerry King einen andere erste Wahl.

Besondere Attitüde

Der 60-Jährige wurde im Interview bei Wall Of Sound gefragt, welches Black Sabbath-Werk er mitnehmen würde, wenn die Erde explodieren würde, wir alle ein riesiges Raumschiff besteigen müssten und er nur eine Platte der Heavy Metal-Begründer einpacken dürfte. „Das ist leicht und schwer, denn ich bin ein mega Fan von Ronnie James Dio„, entgegnet Kerry King. „Aber ich würde SABOTAGE [von 1975 — Anm.d.R.] nehmen. Das Album hat eine spezielle Stimmung. Es ist cool. Sie sind alle, aber das hat etwas an sich. Vielleicht wegen ‘Symptom Of The Universe’. Ich weiß nicht. Es ist durchgehend krass.“

2017 sprach Kerry King mit dem Rolling Stone und benannte dabei seine zehn Lieblingsalben. SABOTAGE war eines davon: „SABOTAGE ist einfach ein sehr hartes Album. Darauf ist so viel gutes Zeug. Während ich diese Scheiben aussuchte, habe ich jene gewählt, die ich für gewöhnlich beim Sport oder Autofahren auflege. Und SABOTAGE war meine Wahl für Black Sabbath. Darauf finden sich ‘Megalomania’, ‘Symptom Of The Universe’ (welches definitiv Attitüde hat) und ‘Hole In The Sky’. Und das Instrumental ‘Supertzar’. Das liebe ich. Es packt mich aus einem Grund.“

BLACK SABBATH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.