Kinder reagieren auf Metallica

Wenn Menschen im Internet auf Videos, Musik oder was auch immer reagieren, sehen sich das in den meisten Fällen viele Leute an. Über die Frage wo genau diese Faszination für solche Reaktions-Videos herkommt, lassen sich heiße Diskussionen führen. Ausgelutscht ist das Format offenbar noch längst nicht, denn es gesellen sich immer wieder neue Clip-Reihen dazu. So hat der SWR3 in diesem Jahr beispielsweise eine deutsche ‘Kids reacts’-Variante gestartet.

Dafür werden Kindern, die zwischen fünf und neun Jahre alt sind, Musiker und Bands jeder Musikrichtung gezeigt. In einem neuen Video werden den Kids Lieder und Musikvideos von Metallica vorgespielt, dabei sind unter anderem ‘Enter Sandman’, ‘Until It Sleeps’ und ‘Nothing Else Matters’. Die Reaktionen dazu könnt ihr euch hier ansehen: