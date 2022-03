Jinjer stammen aus der Ukraine. Nachdem der Krieg in ihrem Heimatland begonnen hat, lassen Tatiana Shmailyuk und Co. wissen: Es geht ihnen (noch) gut.

Die ganze Welt ist fassungslos angesichts des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führen lässt. Viele Leute sorgen sich dabei gewiss auch um Menschen in der Ukraine, die sie kennen. Nun hat sich mit Jinjer die vermutlich bekannteste Metal-Band von dort zu Wort gemeldet. In den Sozialen Medien schreiben sie, dass sie für den Augenblick sicher sind, und fordern, den Krieg sofort zu beenden (siehe unten). "Ihr Lieben, während wir diesen Text schreiben, sind jedes Jinjer-Mitglied und unsere Familien für den Moment in Sicherheit und unverletzt. Wir wissen es wahrlich zu schätzen, dass all unsere Fans vom ganzen Erdball sich…